Home > उत्तर प्रदेश > पहले दुष्कर्म के आरोप में युवक को भिजवाया जेल, अगले ही दिन आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी, इनकार पर उठाया खौफनाक कदम

पहले दुष्कर्म के आरोप में युवक को भिजवाया जेल, अगले ही दिन आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी, इनकार पर उठाया खौफनाक कदम

Gorakhpur rape case: गोरखपुर के चौरी चौरा में एक युवती ने पहले शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाकर युवक को जेल भिजवाया. अगले ही दिन वह उसी युवक से शादी कराने की मांग लेकर थाने पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी के जेल में होने की बात कही तो युवती ने कथित तौर पर थाने के बाहर फिनायल पी लिया. पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 3:28:21 PM IST

आरोपी को जेल भिजवाने के 24 घंटे बाद बदला फैसला
आरोपी को जेल भिजवाने के 24 घंटे बाद बदला फैसला


Gorakhpur rape case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी असमंजस में डाल दिया. जिस युवती ने एक दिन पहले शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर युवक को जेल भिजवाया था, वही अगले दिन उसी युवक से शादी कराने की मांग लेकर थाने पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी के जेल में होने की बात कहकर असमर्थता जताई तो युवती ने कथित तौर पर थाने के बाहर फिनायल पी लिया. आनन-फानन में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के बाद उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

पहले दर्ज कराया मुकदमा, फिर की शादी मांग

मामला गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, युवती ने पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. मुकदमा दर्ज होने के अगले दिन युवती फिर चौरी चौरा थाने पहुंची. इस बार उसने पुलिस से आरोपी युवक को बुलाने और उससे शादी कराने की मांग की. पुलिस अधिकारियों ने उसे बताया कि आरोपी अब जिला जेल में बंद है और उसे थाने नहीं बुलाया जा सकता. यदि मुलाकात करनी है तो जेल प्रशासन के नियमों के तहत प्रक्रिया अपनानी होगी. पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने युवती को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही. कुछ देर तक बातचीत के बाद वह थाने के बाहर चली गई.

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थाने के बाहर कथित तौर पर पी लिया फिनायल

पुलिस के मुताबिक, थाने से बाहर निकलने के बाद युवती ने अपने पर्स से फिनायल की बोतल निकाली और उसे पी लिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई. तत्काल उसे चौरी चौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने युवती के परिजनों को घटना की सूचना दे दी. अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल में उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है. पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है.

सीओ ने क्या कहा?

चौरी चौरा के क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे से जुड़े आरोपी को थाने बुलाने की मांग की गई थी. युवती को बताया गया कि आरोपी जिला जेल में बंद है और उससे थाने में मुलाकात संभव नहीं है. कुछ देर बाद सूचना मिली कि युवती की तबीयत बिगड़ गई है और उसने घरों में इस्तेमाल होने वाला फिनायल पी लिया है. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत सामान्य है.

मामले ने खड़े किए कई सवाल

इस घटना ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले गंभीर आरोप लगाकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना और फिर अगले ही दिन उसी से शादी की मांग करना चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है.

Tags: gorakhpur rape case
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