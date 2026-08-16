Home > उत्तर प्रदेश > हनीमून पर पीरियड के दर्द से कराह रही थी पत्नी, संभालने की जगह पति ने किया ऐसा खौफनाक कांड; गोरखपुर की महिला की 45 दिन में टूटी शादी

हनीमून पर पीरियड के दर्द से कराह रही थी पत्नी, संभालने की जगह पति ने किया ऐसा खौफनाक कांड; गोरखपुर की महिला की 45 दिन में टूटी शादी

Honeymoon Crime Case: गोरखपुर की रहने वाली महिला को हनीमून पर पीरियड आ गए, जिसके कारण उसके पति ने उसे लात-घूसों से मारा और गला तक दबाने की कोशिश की. वापस आने के बाद ससुरालवालों ने भी महिला को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया.

By: Shristi S | Published: August 16, 2026 6:37:04 PM IST

हनीमून पर पत्नी को पीरियड आने के बाद पति ने की मारपीट
हनीमून पर पत्नी को पीरियड आने के बाद पति ने की मारपीट


Honeymoon Wife Period Controversy: उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की रहने वाली महिला के लिए हनीमून को जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल होना था, वहीं उसके लिए कथित तौर पर खौफनाक अनुभव के मंजर में बदल गया. 28 वर्षीय महिला ने अंडमान-निकोबार में हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई थी. वहां महिला के पीरियड आने पर उसका पति उस पर बुरी तरह भड़क गया. 

पीड़िता ने दावा किया कि पति ने उसके साथ होटल के कमरे में मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की. जिसके बाद होटल कर्मचारियों ने पीड़िता की जान बचाने के लिए बीच-बचाव किया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

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3 साल पहले हुई थी शादी

महिला के मुताबिक, उसकी शादी 30 मई 2023 को दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में हुई थी. इससे पहले 30 अप्रैल को गोरखपुर में गोदभराई की रस्म हुई थी. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि शादी से पहले और शादी के दौरान ससुराल पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उसके परिवार ने 20 लाख रुपये नकद, हुंडई वेन्यू कार समेत 40 लाख रुपये से अधिक का सामान दिया था. शादी के बाद पीड़िता पति के साथ दिल्ली चली गई. इसके कुछ ही वक्त बाद दोनों हनीमून के लिए अंडमान-निकोबार गए.

हनीमून में अचानक बिगड़ी महिला की तबीयत

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 4 से 12 जुलाई 2023 के बीच वह पति के साथ अंडमान-निकोबार गई थी. इसी दौरान उसे पीरियड आया. महिला के मुताबिक, उसे तेज दर्द और अधिक रक्तस्त्राव हो रहा था, जिसके कारण वह परेशान होकर रोने लगी. लेकिन निर्दयी पति ने उसकी हालात समझने के बजाय उस पर गुस्सा किया. 

महिला का दावा है कि उसके साथ कथित तौर पर पति ने उसके साथ लात, घूसों और थप्पड़ से मारपीट की. जब पति का मन इससे भी नहीं भरा तो उसकने कथित तौर पर उसका गला दबाकर उसकी जान लेने की भी कोशिश की. इसी दौरान होटल कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया.

दिल्ली लौटने के बाद ससुराल वालों ने भी नहीं बक्शा

पीड़िता के लिए मामला हनीमून तक ही नहीं रुका, अंडमान से वापस आने के बाद ससुराल वालों ने भी उसे नहीं बक्शा और सास-ननद ने भी उसका उत्पीड़न किया. शिकायत के मुताबिक, शादी के करीब 45 दिन बाद ही 14 जुलाई 2023 को उसे कथित तौर पर ससुराल से बाहर निकाल दिया गया. इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की.

तीन साल बाद दर्ज हुआ FIR

महिला का दावा है कि उसने कार्रवाई के लिए लंबे समय तक पुलिस थानों के चक्कर लगाए, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा. बाद में उसने सीनियर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की. SSP के निर्देश के बाद रामगढताल थाने में पति निखिल मिश्रा, सास संजू मिश्रा और ननद नेहा पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

रामगढताल थाना प्रभारी श्यामा नंद राय के मुताबिक, प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है. मामले में सामने आने वाले सबतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

Tags: crimegorakhpuruttar pradesh
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