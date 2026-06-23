Gorakhpur Weather Alert: तेज धूप और चिपचिपी गर्मी से बेहाल गोरखपुर, अब बारिश बदल सकती है मौसम

Gorakhpur Weather Alert: यूपी के मौसम की बात करें तो यूपी में मौसम अब भी गर्म बना हुआ है. चिलचिलाती धूप और उमस से लोगों को राहत नहीं मिल रही है. वहीँ गोरखपुर में मंगलवार की सुबह तेज धूप और बहुत ज्यादा उमस के साथ शुरू हुई. हवा में नमी अधिक होने के कारण लोगों को चिपचिपी और परेशान करने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा. सुबह से ही सूरज तेज हो गया और थोड़ी देर में ही गर्मी बढ़ने लगी. जो लोग घर से बाहर निकले, उन्हें पसीने और असहज गर्मी का अनुभव हुआ.

दिन में तापमान और हवाओं की स्थिति

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. रात का तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दोपहर के समय हवा 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन हवा में नमी ज्यादा होने के कारण गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी. यानी हवा चलेगी, फिर भी उमस बनी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके बाद 25 जून से मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है और तापमान घटकर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है. इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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कब होगी बारिश

26 जून से 29 जून के बीच तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान मानसूनी हवाएं सक्रिय हो सकती हैं और बारिश शुरू हो सकती है. बारिश होने के बाद मौसम धीरे-धीरे ठंडा और सुहावना हो सकता है. बारिश शुरू होने के बाद न केवल तापमान कम होगा, बल्कि उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलेगी. कई दिनों से परेशान कर रही गर्मी से लोगों को कुछ आराम मिलने की उम्मीद है.