Gorakhpur Viral Video: कंप्यूटर सेंटर का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, छात्रा को गोद में बैठाकर टीचर कर रहा था ये काम, पकड़े जाने पर क्या बोला?

Gorakhpur Viral Video: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शिक्षक अपनी नाबालिग छात्रा को ‘किस’ करता दिख रहा है. पूरा मामला कैंपियरगंज क्षेत्र के सोमहिया स्थित एक कंप्यूटर सेंटर का है. पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर गलत हरकत करने के मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने छात्रा के परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई की.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी शिक्षक की पहचान जगदीश चौरसिया के रूप में हुई है. वह शादीशुदा है और उसका एक बच्चा होने की बात सामने आई है. हालांकि, उसके परिवार से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सीओ कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर कैंपियरगंज थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. वायरल वीडियो समेत उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गोरखपुर : एक कंप्यूटर शिक्षक अपना छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोककर उसके साथ किस कर था। इस दौरान छात्रा के भाई और साथ आए कुंची युवकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद छात्रा के भाई और उसके दोस्तों ने कंप्यूटर शिक्षक भनाभन कई तमाचे जड़े। गाल पर तमाचा पड़ते ही आरोपी शिक्षक… pic.twitter.com/EIbtKKM61b — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) September 10, 2026

सेंटर में करीब 40 छात्र-छात्राएं सीखते हैं कंप्यूटर

जानकारी के मुताबिक, सोमहिया में संचालित कंप्यूटर सेंटर में करीब 40 छात्र-छात्राएं कंप्यूटर सीखते हैं. बुधवार को कक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षक ने एक छात्रा को कथित तौर पर अतिरिक्त पढ़ाई के लिए रोक लिया.

आरोप है कि इसी दौरान शिक्षक छात्रा को किस कर रहा था. इसी बीच छात्रा का भाई कुछ युवकों के साथ कंप्यूटर सेंटर पहुंच गया. वहां उसने शिक्षक से क्लास खत्म होने के बाद छात्रा के साथ कमरे में मौजूद होने को लेकर सवाल किया.

वीडियो में शिक्षक कथित तौर पर छात्रा को अपनी बहन बताते हुए यह कहता नजर आ रहा है कि छात्रा ने रक्षाबंधन पर उसे राखी बांधी थी और वह अतिरिक्त पढ़ाई के लिए रुकी थी. इसके बाद छात्रा के भाई और उसके साथ आए युवकों ने शिक्षक को 2-3 थप्पड़ मारे और उससे पूछताछ की.

छात्रा के साथ गलत व्यवहार के आरोपों को शिक्षक ने किया खारिज

युवकों ने शिक्षक को दोबारा इस तरह की घटना सामने आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी. उन्होंने दावा किया कि पूरी घटना मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है. पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी शिक्षक ने छात्रा के साथ गलत व्यवहार के आरोपों को खारिज किया है. उसका कहना है कि वह छात्रा को अपनी बहन मानता है.

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी और तथ्यों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.