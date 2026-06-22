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UP Crime: रात के अंधेरे में कमरे में घुसा किशोर, धानदार हथियार से भाई-भाभी और भतीजे की कर दी हत्या

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. छोटे भाई ने पारिवारिक विवाद के कारण भाई-भाभी और भतीजे की हत्या कर दी.

By: Sohail Rahman | Published: June 22, 2026 9:44:42 AM IST

गोरखपुर में छोटे भाई ने भाई-भाभी और भतीज की धारदार हथियार से की हत्या
गोरखपुर में छोटे भाई ने भाई-भाभी और भतीज की धारदार हथियार से की हत्या


Gorakhpur Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से हत्या के बाद सनसनी मच गई है. जिसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि छोटे भाई ने ही धारदार हथियार से अपने बड़े भाई, भाभी और भतीजे की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि यह घटना पारिवारिक विवाद की वजह से हुई. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मौके पर पहुंचकर एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया.

शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. यह घटना बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव की बताई जा रही है. सूचना मिलने के बाद एसएसपी और एसपी दक्षिणी समेत पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची.

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नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया

नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है. जांच में पता चला कि पारिवारिक विवाद की वजह से तीनों की हत्या की गई है. मृतकों की पहचान अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और 3 साल के बेटे रेयांश गुप्ता के रूप में हुई है. बांसगांव पुलिस ने अमित गुप्ता के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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एसपी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह करीब 3:00 बजे बलुआ गांव में परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की सूचना मिली. जांच में पता चला कि अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और उनके बेटे रेयांश गुप्ता रात में एक ही कमरे में सो रहे थे. तभी 16 साल के छोटे भाई ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी. मृतक के पिता की सूचना पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं दूसरी तरफ नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया हा और उससे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल इन 3 लोगों की हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद की वजह बताई जा रही है.

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Tags: crime newsUP News
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