Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: रात में कमरे में थी भाभी, छत पर चिल्ला रहा था युवक- पिता शादी नहीं करा रहे थे, मैंने…, गोरखपुर में खौफनाक हत्याकांड

UP Crime: रात में कमरे में थी भाभी, छत पर चिल्ला रहा था युवक- पिता शादी नहीं करा रहे थे, मैंने…, गोरखपुर में खौफनाक हत्याकांड

Gorakhpur Crime: पुलिस के अनुसार मां की मौत के बाद से गोलू डिप्रेशन में रहने लगा था और उसका इलाज भी चल रहा था. वह बार-बार पिता से अपनी शादी कराने की जिद्द करता था. इसको लेकर दोनों में बहस भी हुई थी.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 19, 2026 4:52:06 PM IST

गोरखपुर में बेटे ने की पिता की हत्या
गोरखपुर में बेटे ने की पिता की हत्या


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पूरा मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र का है, जहां शादी नहीं होने से परेशान एक युवक ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. युवक ने पिता पर कुल्हाड़ी से 12 वार किए. इसके बाद वह घर की छत पर चढ़ गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि ‘मैंने अपने पिता को मार डाला है. वह मेरी शादी नहीं करा रहे थे. मैं रोज-रोज कहकर थक गया था.’

युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसियों की नींद खुली और युवक के घर पहुंचे तो देखा कि उसके पिता का शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

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दो महीने पहले हो गई थी पत्नी का निधन

जानकारी के मुताबिक 50 साल के ब्रम्हदेव कन्नौजिया, जो किसान थे. दो महीने पहले उनकी पत्नी बेचनी देवी का निधन हो गया था. उनके तीन बेटे हैं- सोनू, गोलू और मोहन. इनमें बड़े बेटे सोनू की शादी हो चुकी है, जबकि गोलू और मोहन अविवाहित हैं. घर में ब्रम्हदेव, उनकी बड़ी बहू चंदा देवी और गोलू रहते थे.

पुलिस के मुताबिक बड़ा बेटा सोनू और सबसे छोटा बेटा मोहन केरल में पेंटिंग का काम करते हैं. वहीं ब्रम्हदेव और उनका मंझला बेटा गोलू गांव में रहकर मजदूरी करते थे. आरोपी गोलू अपनी शादी को लेकर परेशान रहता था. वह पिता से अपनी शादी की लगातार जिद करता रहता था.

मानसिक रूप से बीमार चल रहा था गोलू

शादी की बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी. कई बार विवाद बढ़ने पर पड़ोसियों को बीच-बचाव करना पड़ता था. पड़ोसियों के अनुसार, गोलू मानसिक रूप से कुछ बीमार चल रहा था. उसकी बीमारी और आर्थिक वजहों से पिता शादी में देरी कर रहे थे.

युवक की भाभी ने बताया कि बुधवार रात दोनों ने साथ में खाना खाया. इसके बाद गोलू ने फिर शादी कराने की बात की. इस पर पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि उसकी शादी जल्द करवा देंगे. इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया. विवाद के बाद ब्रम्हदेव घर के बाहर चारपाई पर सो गए, जबकि गोलू छत पर चला गया. वहीं उसका भाभी कमरे में सो रही थी.

मौके पर ही हो गई पिता की मौत

फिर रात करीब 2 बजे गोलू छत से नीचे उतरा और बाहर सो रहे पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए. सिर पर गंभीर चोट लगने और खून बहने से ब्रम्हदेव की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार मां की मौत के बाद से गोलू डिप्रेशन में रहने लगा था और उसका इलाज भी चल रहा था. पिता ब्रम्हदेव ही उसकी देखभाल करते थे. वे उसे समय पर खाना खिलाते और उसकी जरूरतों का ध्यान रखते थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Tags: crime newsgorakhpur newshome-hero-pos-2UP News
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