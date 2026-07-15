3 राज्य और 22 जिले… UP में बनेगा सबसे लंबा कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे से भी होगा लंबा, मिलेगी हाई स्पीड कनेक्टिविटी

Gorakhpur Panipat Expressway: हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बना, जिसने लोगों को काफी राहत दी. अब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना काफी आसान हो चुका है. यहां गाड़ियां गंगा एक्सप्रेसवे से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कर फर्राटा भरती हैं. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है. अब उत्तर प्रदेश में एक और नया एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो गंगा एक्सप्रेसवे से भी लंबा होगा. हम बात कर रहे हैं ‘गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे’ की, जिसे गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है.

गोरखपुर से दिल्ली पहुंचने में कम लगेगा समय

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे बनने से यूपी और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी. ये एक्सप्रेसवे 22 जिलों से होकर गुजरेगा. वर्तमान समय में गोरखपुर से दिल्ली या हरियाणा पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं. वहीं ये एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद गोरखपुर से दिल्ली-हरियाणा पहुंचने में केवल 7-8 घंटे का समय लगेगा.

एक्सप्रेसवे की लंबाई और लागत

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे लगभग 750 किलोमीटर लंबा होगा. ये NHAI का नया प्रोजेक्ट है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. इससे उत्तर प्रदेश के 133 गांवों की जमीन का हिस्सा खरीदा जाएगा. एक्सप्रेसवे बनने के बाद कनेक्टिविटी तो आसान होगी है, साथ ही माल ढुलाई आसान होगी और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. ये एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा. इसे बनाने में लगभग 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा हो सकता है. फिलहाल इसे 6 लेन बनाया जा रहा है लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है.

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे का रूट

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे के रूट की बात करें, तो ये एक्सप्रेसवे सिद्धार्थनगर के बांसी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा. यहां संतकबीरनगर के मेहदावल, गोरखपुर सदर और कैंपियरगंज से गुजरते हुए ये कुशीनगर के हाटा इलाके से निकलेगा. वहां से बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर होते हुए अयोध्या-लखनऊ और शाहजहांपुर तक पहुंचेगा. इसके बाद ये बदायूं, मुरादाबाद और मेरठ होते हुए शामली और फिर पानीपत तक पहुंचेगा.

इन जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए शामली और पानीपत तक जाएगा.