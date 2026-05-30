Gorakhpur News : मदद करते-करते नीयत हुई खराब, एक दिन कमरे में खींचकर… उसे कर दिया ‘खराब’

Gorakhpur News: महिला को धोखा देने, प्यार का झांसा दुष्कर्म और फिर आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में दोषी करार शख्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी का नाम सचिन गुप्ता है. जेल भेजे गए दोषी कोर्ट ने सख्त सुनाने के साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह नहीं देने पर उसे 3 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा. आरोपी को सजा दिलवाने में एडीजीसी रमेश चंद्र पांडेय और एडीजीसी अतुल कुमार शुक्ला का अहम योगदान रहा.

पूरा मामला गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र का है. वर्ष में महिला की मुलाकात काम के सिलसिले में सचिन गुप्ता से हुई. किसी बात को लेकर और अनबन के चलते महिला पति हो गई. एनजीओ में कार्यरत पीड़िता पति से अलग बच्चों के साथ रहती है. वह अपनी आजीविका चलाने के लिए एनजीओ में काम करती है. इसी दौरान उसकी मुलाकात और फिर जान-पहचान सचिन गुप्ता से हुई.

मानसिक के साथ शारीरिक शोषण भी किया

धीरे-धीरे सचिन ने महिला को विश्वास में लिया. उसके साथ वक्त गुजारने लगा. यहां तक कि उसने महिला के बच्चों के साथ ही अच्छी खासी दोस्ती कर ली. इसके बाद धोखे से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद उसने महिला को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया. सचिन गुप्ता ने पीड़िता को धमकाकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी. सचिन यहीं पर नहीं रुका बल्कि पीड़िता की ईमेल और फेसबुक आईडी हैक कर ली. हद तो तब हो गई जब सचिन गुप्ता ने महिला के कई आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

डिजिटल सबूत की वजह से मिली सजा

आखिरकार तंग आकर महिला ने सचिन गुप्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वहीं, शाहपुर पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तत्काल केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. साइबर सेल की मदद से डिजिटल सबूत जुटाए गए, जिससे सजा दिलाने में मदद मिली.

इसके बाद लगातार सुनवाई के दौरान उसे सजा सुनाई गई. सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने कई अहम टिप्पणी भी कीं. कोर्ट ने कहा कि यह महिला की गरिमा के खिलाफ जघन्य अपराध है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए. जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी.