Gorakhpur: हैवान बना बड़ा भाई! मां के ब्रह्मभोज के दिन ही छोटे को कर दिया गोलियों से छलनी; मंगेतर का हुआ बुरा हाल

Gorakhpur Family Dispute: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंगलवार को बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का खून बहा दिया. आरोपी ने भाई को ठीक उसकी दिन गोली मारकर हत्या कर दी जब उनकी मां के निधन का ब्रह्मभोज आयोजित किया गया था. हत्या के बाद आरोपी भाई घर से भाग गया. घटना के बाद, मंझले भाई ने फावड़े से बड़े भाई के स्कूटर को तोड़-फोड़ दिया. खून से लथपथ छोटे भाई को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

छोटे भाई, सत्यप्रकाश उर्फ ​​शुभम शर्मा (23) की सगाई मई में हुई थी और उसकी शादी फरवरी 2027 में तय थी. मौत की खबर सुनकर शुभम की मंगेतर मौके पर पहुंची और गहरे सदमे में थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना मंगलवार दोपहर पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई.

क्या है पूरा मामला?

जंगल ढूषण बरकी रेतवहिया गांव की रहने वाली सावित्री देवी का 16 दिन पहले निधन हो गया था. मंगलवार को परिवार उनकी ‘तेरहवीं’ का आयोजन कर रहा था. दोपहर करीब 12:30 बजे, सावित्री के सबसे बड़े बेटे दुर्गविजय शर्मा और सबसे छोटे बेटे शुभम के बीच भोज पर खर्च होने वाले पैसे को लेकर बहस हो गई.

हालात बिगड़ गए और दुर्गविजय ने हिंसा का सहारा लिया. गुस्से में आकर दुर्गविजय शर्मा ने अपने छोटे भाई शुभम को गोली मार दी. शुभम की छाती में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिवार के सदस्य उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. आरोपी भाई दुर्गविजय की तलाश की जा रही है.

प्रॉपर्टी के काम से जुड़ा था शुभम

शुभम एक प्रॉपर्टी डीलर था; मई में गोरखनाथ मंदिर में उसकी सगाई हुई थी. वहीं, आरोपी उसका बड़ा भाई दुर्गविजय ऑटो-रिक्शा चलाता था. घटना के बाद दुर्गविजय की पत्नी बीमार पड़ गई और उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया. शुरुआती इलाज के बाद, उसे पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है.

SP (नॉर्थ) ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि उनके चचेरे भाई मनोज शर्मा की शिकायत पर आरोपी दुर्गविजय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ के लिए आरोपी के परिवार वालों और जीजा को हिरासत में लिया गया है.

चार भाइयों ने मिलकर भोज का आयोजन किया था

गांव वालों ने बताया कि परिवार में चार भाई थे. दुर्गविजय सबसे बड़ा है, उसके बाद श्यामु और सोनू हैं, जबकि शुभम सबसे छोटा था. दुर्गविजय उसी गांव में लगभग 500 मीटर दूर एक अलग घर में अपने परिवार के साथ रहता है. उसका छोटा भाई सोनू भी उसके साथ ही रहता है.

वहीं, श्यामू और शुभम अपने पिता कोमल शर्मा के साथ एक अलग घर में रहते थे. चारों भाइयों ने मिलकर एक भोज का आयोजन किया था; मां के गुजरने के बाद मंगलवार को ‘ब्रह्मभोज’ (मृत्यु के बाद का एक रस्म वाला भोज) रखा गया था. पूरा परिवार गम में डूबा हुआ था. लेकिन, इस कार्यक्रम को लेकर हुआ एक झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई की जान चली गई. मां के श्रद्धांजलि भोज वाले दिन ही हुई इस घटना ने पूरे गांव में मातम फैला दिया है.