Home > उत्तर प्रदेश > बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करने पर मां ने डांटा, गुस्से में 9वीं की छात्रा ने उठाया जानलेवा कदम; गोरखपुर का मामला देख पुलिस के भी छूटे पसीने

बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करने पर मां ने डांटा, गुस्से में 9वीं की छात्रा ने उठाया जानलेवा कदम; गोरखपुर का मामला देख पुलिस के भी छूटे पसीने

Gorakhpur Girl Water Tank Incident: गोरखपुर में नौवीं क्लास की एक छात्रा 100 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई, क्योंकि उसकी मां ने उसे बॉयफ्रेंड होने पर डांटा था.

By: Shristi S | Published: September 1, 2026 12:40:04 AM IST

गोरखपुर में 9वीं की छात्र मां से डांट खाने के बाद 100 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी
गोरखपुर में 9वीं की छात्र मां से डांट खाने के बाद 100 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी


Gorakhpur Girl Water Tank Incident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर (Gorakhpur) में नौवीं क्लास की एक छात्रा 100 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई, क्योंकि उसकी मां ने उसे बॉयफ्रेंड होने पर डांटा था. वह करीब तीन घंटे तक वहीं पैर लटकाए रही. 

भीड़ जमा हो गई और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे नीचे उतारा गया. इस घटना ने पूरे इलाके में हडकंप मचा दिया था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी कहानी.

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क्या है पूरा मामला?

असल में, 15 साल की नौवीं क्लास की स्टूडेंट दोपहर करीब 1:00 बजे एम्स थाने के महादेव झारखंडी कॉलोनी में पानी की टंकी पर चढ़ गई. शिवपुर आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली स्टूडेंट रोज अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती थी. रविवार को उसकी मां ने उसे लड़के से बात करने से मना किया, जिससे वह नाराज हो गई और उसने यह कदम उठा लिया.

मौके पर पहुंची पुलिस

स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने स्टूडेंट को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. इसके बाद, एम्स थाने में तैनात महिला इंस्पेक्टर जागृति खरवार ने हिम्मत दिखाई और खुद यह रिस्क उठाया.

कैसे उतारा गया छात्रा को नीचे?

महिला इंस्पेक्टर छात्रा से बात करते हुए टैंक पर चढ़ गईं, उसे बातों में उलझाकर उसका भरोसा जीत लिया. मौका मिलते ही उन्होंने स्टूडेंट को पीछे से पकड़ लिया. पकड़े जाने के तुरंत बाद स्टूडेंट नीचे कूद गया, लेकिन इंस्पेक्टर जागृति खरवार ने उसके हाथ और कपड़े मजबूती से पकड़ लिए.

स्टूडेंट करीब 20 मिनट तक हवा में लटकी रही. इस दौरान, सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे दूसरे पुलिस अधिकारियों ने काफी कोशिश के बाद उसे ऊपर खींच लिया. बाद में, आस-पास के लोगों की मदद से स्टूडेंट को सुरक्षित नीचे उतारा गया. महिला इंस्पेक्टर की सूझबूझ और फुर्ती ने एक बड़ा हादसा टल गया.

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Tags: gorakhpuruttar pradesh
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