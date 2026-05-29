UP: छाती भारी और चाल… युवक के शरीर में अचानक दिखने लगे लड़कियों जैसे लक्षण, पत्नी को नहीं कर पा रहा था खुश, उठाया बड़ा कदम

UP AIIMS News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, एक 26 साल युवक इलाज के लिए एम्स पहुंचा. उसकी बीमारी को जानकर डॉक्टर भी हैरान रह गए. युवक के शरीर में लड़कियों जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे. डॉक्टर का कहना है कि यह जेनेटिक बीमारी या फिर हारमोंस डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है. जांच कराने के बाद युवक का इलाज जारी है.

बताया जा रहा है कि इसकी वजह से युवक की शादी होने के बाद भी टूट गई. पति के शरीर में हो रहे बदलावों को देखकर पत्नी नाराज होकर अपने मायके वापस लौट गई. कुशीनगर जिले का रहने वाला युवक एम्स की ओपीडी में पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताई, युवक का कहना था कि उसे अपनी बीमारी के बारे में तब पता चला जब उसका विवाह हुआ और पत्नी कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर वापस मायके चली गई.

पत्नी की बात से आहत होकर एम्स पहुंचा था युवक

पत्नी का कहना था कि पति शारीरिक रूप से अक्षम है और वह पुरुष कम महिला ज्यादा है. इसी बात से आहत युवक इलाज के लिए एम्स पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल करने के बाद पाया कि उसके अंदर XXY क्रोमोजोम थे. वहीं पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं. महिलाओं में XX, जबकि युवक के डीएनए में XXY क्रोमोजोम पाए गए हैं.

इसकी वजह से युवक में पुरुषों के साथ ही महिलाओं के भी लक्षण पाए जाने की बात सामने आई. आम पुरुषों की अपेक्षा युवक की आवाज पतली और चेस्ट थोड़े भारी हैं. चाल-ढाल में भी फर्क है. इसके पीछे की वजह क्रोमोजोम बताया गया.

युवक में क्या कमी पाई गई?

एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर देवादित्य दास ने बताया कि कई बार किसी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं. ऐसा ही महिलाओं में भी होता है, जब उनमें इस हारमोंस की अधिकता हो जाती है. इसी तरह की कमी इस युवक में भी पाई गई.

युवक की दाढ़ी मूछ भी कम थी. छाती भी सामान्य की अपेक्षा भारी थे. सामान्य पुरुष की अपेक्षा जननांग में कमी के कारण यह युवक शारीरिक रूप से भी अक्षम था. यह कमी संतान उत्पत्ति में भी बाधक थी. बीमारी के ठीक होने के चांस 50-50 हैं, कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता होती है.