Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: रात में पति को छोड़ छोटे भाई के साथ थी पत्नी, देखते ही बौखला गया बड़ा भाई, फिर निकाला… किया बड़ा कांड

UP Crime: रात में पति को छोड़ छोटे भाई के साथ थी पत्नी, देखते ही बौखला गया बड़ा भाई, फिर निकाला… किया बड़ा कांड

Gorakhpur Crime News: गोरखपुर में अवैध संबंध के शक में गोली चलने का मामला सामने आया है. शख्स को अपनी पत्नी और छोटे भाई के बीच अवैध संबंध का शक था. इसके बाद यह विवाद इतना बढ़ा कि शख्स ने अपने छोटे भाई को गोली मार दी.

By: Hasnain Alam | Published: May 15, 2026 9:15:52 PM IST

गोरखपुर अवैध संबंध केस
गोरखपुर अवैध संबंध केस


UP Crime News: अवैध संबंध के शक में विवाद का एक और मामला सामने आया है. इस बार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने छोटे भाई को ही गोली मार दी. घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को हिरासत में लेकर घटना में इस्तेमाल असलहा भी बरामद कर लिया है.

बताया जा रहा है कि बेलीपार क्षेत्र निवासी रोशन पाल को अपनी पत्नी और छोटे भाई रोहन पाल के बीच अवैध संबंध होने का शक था. गुरुवार की देर रात रोशन ने पत्नी और रोहन को एक साथ देख लिया. इसी बात को लेकर घर में विवाद शुरू हो गया. परिजनों के अनुसार कहासुनी बढ़ने पर गुस्से में आए रोशन पाल ने तमंचे से छोटे भाई रोहन पाल पर गोली चला दी.

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घर में मच गई चीख-पुकार

गोली लगने के बाद रोहन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर बेलीपार पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल भेजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने क्या कुछ कहा?

पुलिस ने आरोपी रोशन पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल असलहा भी बरामद किया गया है. सीओ बांसगांव ने बताया कि आरोपी रोशन पॉल पुलिस हिरासत में है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

बता दें कि अवैध संबंध के शक में इन दिनों लगातार हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं. कहीं पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दे रही है, तो कहीं पति की ओर से अपनी पत्नी की हत्या कर दी जा रही है.

Tags: crime newsgorakhpur newshome-hero-pos-2UP News
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