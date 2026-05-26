Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: युवक का ननिहाल की महिला से था अवैध संबंध, शादी के बाद भी घर में जाता था मिलने, अब लाश के साथ ब्लाउज और बच्चों…

UP Crime: युवक का ननिहाल की महिला से था अवैध संबंध, शादी के बाद भी घर में जाता था मिलने, अब लाश के साथ ब्लाउज और बच्चों…

Gorakhpur Crime: आदित्य का उसके ननिहाल के पड़ोस में रहने वाली एक युवती से संबंध था. युवती की शादी हो चुकी थी, लेकिन मायके आने पर आदित्य उससे मिलने पहुंच जाता था. इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था.

By: Hasnain Alam | Published: May 26, 2026 5:03:31 PM IST

गोरखपुर मर्डर केस
गोरखपुर मर्डर केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. युवक का शव सोमवार सुबह गीडा थाना इलाके के अड़िलापार गांव में आमी नदी से मिला. युवक की गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को बोरे में बांधकर नदी में फेंक दिया गया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान सहजनवां के मिनवां टिकरिया गांव निवासी आदित्य साहनी के रूप में की है.

पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह ग्रामीणों ने आमी नदी पुल के नीचे बोरे में शव उतराता देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया. बोरा खोलने पर युवक का शव मिला, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और गला कटा था. शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले.

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बैग से पैंट-शर्ट और बच्चों के कपड़े बरामद

मौके से पुलिस को एक पुराना काला पिट्ठू बैग भी मिला. बैग में पैंट-शर्ट, ब्लाउज और बच्चों के कपड़े बरामद हुए. वहीं युवक की शर्ट पर खजनी क्षेत्र के एक ट्रेलर का स्टीकर लगा मिला. इसी स्टीकर के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और कुछ ही घंटों में शव की पहचान आदित्य साहनी के रूप में कर ली गई.

जांच में सामने आया है कि आदित्य खजनी क्षेत्र में एक महिला से मिलने गया था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंक दिया गया.

शादीशुदा युवती से था युवक का संबंध

पुलिस जांच में पता चला है कि आदित्य का उसके ननिहाल के पड़ोस में रहने वाली एक युवती से संबंध था. युवती की शादी हो चुकी थी, लेकिन मायके आने पर आदित्य उससे मिलने पहुंच जाता था. इसे लेकर दोनों पक्षों में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था और प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

पुलिस के मुताबिक रविवार रात आदित्य अपने साथियों के साथ युवती के मायके पहुंचा था. आरोप है कि वहां उसने महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. टीवी-फ्रिज आदि कीमती सामानों को भी तोड़ दिया. घटना की जानकारी होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आदित्य और उसके साथी भाग निकले. इस दौरान उसकी बाइक गांव में ही छूट गई, जिसे गुस्साए ग्रामीणों ने आग लगा दी.

रास्ते में पकड़कर युवक की हुई हत्या

इसके बाद महिला के परिजन घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में आदित्य मिल गया. आरोप है कि लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट के बाद गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर 13 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आदित्य साहनी का खजनी क्षेत्र स्थित ननिहाल की युवती से संबंध था. मामला सामने आने पर युवती के परिजनों ने उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में वह जेल गया था और करीब छह महीने पहले जमानत पर छूटकर बाहर आया था. युवती की शादी होने के बाद आदित्य उसके मायके आने पर उससे मिलने पहुंच जाता था, जिससे दोनों पक्षों में तनाव था.

महिला ने क्या लगाया था आरोप?

खजनी क्षेत्र की महिला ने गुरुवार को आदित्य साहनी के खिलाफ छेड़खानी और जबरन पकड़कर ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. महिला ने पुलिस को बताया था कि वह पति के साथ मायके जा रही थी, तभी आदित्य ने पीछा किया और सुनसान स्थान पर हाथ पकड़कर जबरन साथ ले जाने की कोशिश की. शोर मचाने पर पति और मायके पक्ष के लोग पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी भाग निकला था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Tags: crime newsgorakhpur newshome-hero-pos-6UP News
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