UP Crime: मौसी से था युवक का अवैध संबंध, ईंट भट्ठे पर ले गया महिला का बेटा और चचेरा भाई और फिर…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गीडा थाना क्षेत्र के बनगावां गांव में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर चचेरे भाई की ही हत्या कर दी. आरोप है कि शराब पिलाने के बाद सभी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. युवक की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक बनगावां का रहने वाला विजय पाल दो भाइयों में बड़ा था. उसके पिता पूर्व प्रधान रह चुके हैं. विजय बेंगलुरु में रहकर पेंट-पॉलिश का काम करता था. वह छह दिन पहले ही गांव आया था.

ईंट भट्ठे पर ले गया था विनय

रविवार देर रात करीब एक बजे उसका चचेरा भाई विनय उसे घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित एक ईंट भट्ठे पर ले गया. वहां पहले से विनय की मौसी का बेटा और कुछ अन्य युवक मौजूद थे. आरोप है कि सभी ने मिलकर विजय को शराब पिलाई.

नशे की हालत में पहुंचने के बाद विनय और उसके साथियों ने विजय पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसके सीने समेत शरीर के कई हिस्सों पर वार किए गए. हमलावर उसे मरा समझकर मौके पर छोड़कर फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल विजय किसी तरह गांव पहुंचा और शोर मचाया.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज किया गया था रेफर

परिजन और ग्रामीण उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि विजय का अपने चचेरे भाई की सगी मौसी से प्रेम संबंध था. इसे लेकर गांव में भी चर्चा रहती थी. इसी बात से नाराज विनय ने विजय की हत्या की साजिश रची थी.

विजय के गांव आने की जानकारी मिलने पर उसने वारदात की योजना बनाई और साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.