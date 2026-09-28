UP: वर्दी, वकील और बीच सड़क मारपीट… गोरखपुर में वीडियो हुआ वायरल तो पुलिस ने दबोचे दोनों; जांच में खुली पूरी पोल

Gorakhpur Fake Police Lawyer Video: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार 27 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मचा दी. वीडियो में वर्दी पहने एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील के बीच मारपीट होती दिख रही है. कहा जा रहा है कि वकील वर्दी पहने युवक का कॉलर पकड़ता है, उसे थप्पड़ मारता है और जूते से मारता है. वर्दी पहने युवक भी जवाब देता दिख रहा है. दोनों के बीच गाली-गलौज का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फैल गया. इस पर अब सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निमिश पाटिल का बयान आया है.

पुलिस जांच में वायरल वीडियो का पता चला

वीडियो वायरल होने के बाद शाहपुर पुलिस स्टेशन और साइबर पुलिस स्टेशन की टीमों ने जांच शुरू की. जांच में पता चला कि वीडियो में दिख रही लड़ाई कोई असली घटना नहीं थी, बल्कि कैमरे के लिए बनाया गया एक नकली वीडियो था. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में न तो पुलिस ऑफिसर था और न ही युवा वकील.

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रविवार शाम दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में पता चला कि दोनों लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और व्यूअर्स पाने के लिए कथित तौर पर यह वीडियो बनाया था. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि वीडियो शाहपुर पुलिस स्टेशन एरिया में शूट किया गया था.

पुलिस और वकीलों की इमेज खराब करने का आरोप

सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निमिश पाटिल ने बताया कि शाहपुर पुलिस स्टेशन एरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें एक पुलिस ऑफिसर और एक वकील के बीच हाथापाई होती दिख रही थी. वीडियो में वकील यूनिफॉर्म पहने एक युवक को जूते से मारता दिख रहा था. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वीडियो में दिख रहे दोनों युवक नकली पहचान का इस्तेमाल करके सीन को खराब कर रहे थे.

SP सिटी के मुताबिक, ऐसे वीडियो पुलिस डिपार्टमेंट और वकीलों दोनों की इमेज खराब करते हैं. पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और शाहपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है.

घटना का संज्ञान लेते हुए शाहपुर थाने में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है. 02 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सोशल मीडिया पर गलत तथ्यों के आधार पर अफवाह फैलाने वाले फेक वीडियो बनाने और वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.