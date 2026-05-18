Gorakhpur Crime: घर से बाहर था पति, मामा के घर गए थे बच्चे, पत्नी ने बुला लिया प्रेमी और करने लगे… फिर क्या हुआ?

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को एक साथ कमरे में देखा लिया. इसके बाद उसने पत्नी के प्रेमी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां से फरार हो गया. फिर पत्नी को लाठी से पीट कर सर फोड़ दिया. शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक झंगहा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पिपराती गांव के रहने वाले जितेंद्र निषाद तमिलनाडु में रहकर पेंट पॉलिश का काम करता है. पत्नी और दो बच्चे गांव पर ही रहते हैं. 15 दिन पहले जितेंद्र अपने गांव वापस लौटा था.

मामा के घर गए थे बच्चे

रविवार की दोपहर किसी काम से वह घर से बाहर गया था और बच्चे शिवम और सत्यम अपने मामा के घर गए थे. मौके का फायदा उठाते हुए पत्नी गुंजा ने अपने प्रेमी यूट्यूबर कुलदीप शर्मा को फोन कर घर बुला लिया. शाम लगभग 5:30 बजे अचानक से पति जितेंद्र घर वापस लौट आया. जैसे ही उसने दोनों को कमरे में अकेले देखा तो धारदार हथियार और लाठी से हमला बोल दिया.

वह प्रेमी और पत्‍नी को घायल कर मौके से फरार हो गया. दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है.

प्रेमी के साथ यूट्यूब पर वीडियो बना चुकी थी महिला

लोगों के अनुसार, गुंजा अपने प्रेमी कुलदीप शर्मा के साथ यूट्यूब पर वीडियो बना चुकी थी. इसकी जानकारी पति को हुई थी तो जमकर विवाद हुआ था. थाना प्रभारी अनूप सिंह के अनुसार दोनों घायलों का इलाज फिलहाल एम्स में चल रहा है. आरोपी की तलाश की जा रही है. उसे पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.