Home > उत्तर प्रदेश > बाथरूम में लगा था कैमरा! नहाते हुए लड़कियों की वीडियो हो रही थीं रिकॉर्ड; कोई और नहीं हॉस्टल की वार्डन ही निकली ‘बेहया’

बाथरूम में लगा था कैमरा! नहाते हुए लड़कियों की वीडियो हो रही थीं रिकॉर्ड; कोई और नहीं हॉस्टल की वार्डन ही निकली ‘बेहया’

Gorakhpur Hostel Bathroom Case: गोरखपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो शर्मसार कर देने वाली है. दरअसल, गोरखपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगा था. हुआ कुछ यूँ कि एक स्टूडेंट ने मंगलवार देर रात 112 पर कॉल करके पुलिस को यह आरोप लगाया.

By: Heena Khan | Published: September 10, 2026 11:19:42 AM IST

gorakhpur hostel bathroom
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Gorakhpur Hostel Bathroom Case: गोरखपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो शर्मसार कर देने वाली है. दरअसल, गोरखपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगा था. हुआ कुछ यूँ कि एक स्टूडेंट ने मंगलवार देर रात 112 पर कॉल करके पुलिस को यह आरोप लगाया. इसके बाद कैंट थाने से पुलिस फोर्स मोहद्दीपुर स्थित गर्ल्स हॉस्टल पहुंची. चलिए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

जब चेक किया मोबाइल तो… 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाथरूम में एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन रखा था जिसका कैमरा ऑन था. कैमरा टॉयलेट की तरफ था. स्टूडेंट का आरोप है कि मोबाइल चेक करने पर कई लड़कियों के वीडियो भी मिले, जिन्हें पुलिस ने डिलीट कर दिया है. कुछ वीडियो वायरल भी हो रहे हैं. पूछताछ में पता चला कि हॉस्टल की वॉर्डन ने अपना मोबाइल बाथरूम में रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा था. वॉर्डन ने पुलिस को बताया कि लड़कियां सैनिटरी पैड इधर-उधर फेंक रही थीं, इसलिए उसने रात 10 बजे मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में बाथरूम में रखा था.

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20 कमरों में रहती हैं 26 लड़कियां

कैंट इलाके के मोहद्दीपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल चलता है. यहां 20 कमरों में 26 लड़कियां रहती हैं. ये सभी शहर के कॉलेजों में पढ़ने वाली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाली स्टूडेंट हैं. पुलिस के मुताबिक, एक स्टूडेंट 2 दिन पहले हॉस्टल आई थी. 8 सितंबर को वह रात में बाथरूम गई थी. इस दौरान उसने टिन शेड में फंसा एक मोबाइल फोन देखा. उसने पहले अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाया. इसके बाद उसने हॉस्टल की दूसरी लड़कियों को फोन करके पूरी बात बताई.

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Tags: Gorakhpur hostelhome-hero-pos-7UP News
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