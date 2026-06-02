UP Crime: मांग में सिंदूर भरा, शारीरिक संबंध बनाने लगा, फिर अश्लील वीडियो… लड़की हुई गर्भवती तो प्रेमी ने क्या मांग कर दी?

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यह मामला प्रेमी द्वारा लड़की को धोखा देने का है. जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली लड़की ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया है कि वह उस पर लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. वह नहीं मानी तो एक दिन मंदिर ले जाकर मांग में सिंदूर भर दिया. इसके बाद वह शारीरिक संबंध बनाने लगा.

लड़की का कहना है कि जब प्रेमी से पत्नी का हक देने और घर ले जाने की बात की तो उसने एक-दो दिन में घर ले जाने की बात कहकर टाल-मटोल कर रहा था. इस दौरान भी आरोपी ने कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया, जिसका अश्लील वीडियो भी बना लिया.

प्रेमी ने कोर्ट मैरिज भी की

पीड़िता का कहना है कि जब उसने आरोपी पर घर जाने के लिए बहुत दबाव बनाया तो उसने कोर्ट मैरिज भी कर ली. इसके बाद भी अपने घर नहीं ले गया. इसी दौरान लड़की गर्भवती हो गई तो आरोपी ने दवा खिलाकर लड़की का गर्भपात करा दिया.

बाद में आरोपी के माता-पिता ने लड़की से कहा कि तुम दूसरी जाति की हो. 10 लाख रुपये दहेज में मिलेंगे तभी अपने घर में ले जाकर रखेंगे. इसे सुनकर लड़की हैरान रह गई. उसने थाने पहुंचकर प्रेमी पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है.

प्रेमी ने शादी का झूठा स्वांग रचा- पीड़िता

पीड़िता के मुताबिक शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके प्रेमी ने शादी का झूठा स्वांग रचा था. लड़की का कहना है कि उसने अपने साथ हुए धोखे की शिकायत पहले स्थानीय पुलिस से की थी. कोई कार्रवाई नहीं होने पर लड़की ने एसएसपी से गुहार लगाई.

एसएसपी के निर्देश पर शाहपुर पुलिस ने विक्रम चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक लड़की के माता-पिता की मौत हो चुकी है. विक्रम चौहान की उसके घर के बगल में रिश्तेदारी है. यहां आने-जाने के क्रम में विक्रम से उसकी जान-पहचान हुई थी.