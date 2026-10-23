UP News: जिस गाय के दूध से बना चरणामृत ‘दुर्गा पूजा’ में बंटा, उसकी रेबीज से मौत… गांव में दहशत, सैंकड़ों लोगों को लगी वैक्सीन!

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोला ब्लॉक के दाड़ी खास गांव में दुर्गा पूजा के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक गाय की संदिग्ध मौत के बाद उसके दूध से बने ‘चरणामृत’ का सेवन करने वाले करीब 450 लोगों को एहतियात के तौर पर एंटी-रेबीज वैक्सीन लगानी पड़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाय की तबियत कुछ दिनों से खराब थी और वह अजीब हरकतें करने के साथ भौंकने भी लगी थी, जिसके बाद डॉक्टरों को शक हुआ कि उसे किसी आवारा कुत्ते ने काट लिया होगा. हालांकि दूध पीने से रेबीज फैलने की पुष्टि नहीं होती, फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत कैंप लगाकर लोगों को टीके लगवाए.

गाय की संदिग्ध मौत, फिर उसी के दूध से बना ‘चरणामृत’

दाड़ी खास गांव में दुर्गा पूजा के अवसर पर एक गाय के दूध से ‘चरणामृत’ तैयार किया गया था, जिसे पूजा में शामिल होने वाले कई भक्तों ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया. गाय के मालिक नवमी यादव के मुताबिक, पिछले एक-दो दिनों से जानवर की तबीयत ठीक नहीं थी और मंगलवार को उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई. जब उन्होंने लोकल वेटेरिनरी डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने अंदेशा जताया कि गाय को किसी कुत्ते ने काट लिया होगा. मंगलवार शाम को मौत से पहले गाय अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी और भौंक रही थी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया एक्शन, तुरंत लगा वैक्सीनेशन कैंप

घटना की गंभीरता को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह एक्टिव हो गया. मंगलवार को लगभग 50 लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) जाकर वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद बुधवार को दाड़ी खास गांव में एक स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया. फार्मासिस्ट सिद्धार्थ सिंह की अगुवाई वाली मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 400 और लोगों को एंटी-रेबीज के टीके लगाए. सीएससी इंचार्ज अमरेंद्र ठाकुर ने लोगों को सलाह दी कि वे डॉक्टर की सलाह लेकर अपना पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा करें और भविष्य में हमेशा दूध को अच्छी तरह उबालकर ही पिएं, कभी भी कच्चा दूध न कंज्यूम करें.

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा में जिस गाय के दूध का प्रसाद बनाकर सैंकड़ो लोगों में बांट दिया गया उस गाय की तबीयत बिगड़ गई। एक कुत्ते ने गाय को काट लिया था रेबीज होने की आशंका है। करीब चार सौ लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाएं गए हैं। वैक्सीन लगायी गई है। #uttarpradesh https://t.co/GDPiaNdL2W — Abhishek Sharma (@AbhishekS0501) October 23, 2026

रेबीज और दूध के सेवन को लेकर डॉक्टर्स की सलाह

दाड़ी इलाके में तैनात वेटेरिनरी डॉक्टर सिद्दीकी ने साफ किया कि गाय के लक्षणों से रेबीज का शक जरूर पैदा होता है, लेकिन सिर्फ लक्षणों के आधार पर इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. इसके लिए प्रॉपर वेटरिनरी असेसमेंट और टेस्टिंग की जरूरत होती है. डॉक्टरों के अनुसार, केवल दूध पीने से रेबीज फैलने का कोई पुख्ता मेडिकल रूट नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह संक्रमित लार या अन्य किसी मटीरियल के संपर्क में आया है, तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए ताकि सही वक्त पर पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलाक्सिस (PEP) दी जा सके.

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