फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसके बाद आप घर के अंदर किराएदार रखने के पहले 100 बार सोचेंगे. जी हां. यह घटना सहजनवा कस्बे के वार्ड नंबर-9 की बताई जा रही है जहां पिपरा नई कॉलोनी का एक 5 साल का मासूम अचानक लापता हो गया. स्थानीय पुलिस को शिकायत मिली तो आसपास के इलाके में पूछताछ तेज हो गई. जांच-पड़ताल के दौरान जब CCTV फुटेज खंगाले तो पूरी कहानी अपने आप सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की असल वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

फुल्की खाने निकला मासूम, घर लौटा शव

पुलिस को मिली शिकायत से पता चला कि 2 जुलाई को 5 वर्षीय अंशुमन अपनी दादी से फुल्की खाने के लिए पैसे लेकर घर से निकला था. लेकिन जब देर रात तक मासूम घर नहीं लौटा तो परिवार वाले आसपास के एरिया में ढूंढने निकले. जब अंशुमन का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत दी. इधर घर में परिजन गहरी चिंता में थे, महिला का रो-रोकर बुरा हाल था.

पुलिस ने खंगाले CCTV

अंशुमन को ढूंढने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. 3 जुलाई की शाम को एक सीसीटीवी फुटेज से अंशुमन का पता चला जिसके साथ-साथ एक संदिग्ध व्यक्ति भी चल रहा था. ऐसा लग रहा था मानो वही अंशुमन को अपने साथ ले जा रहा है. पुलिस ने शख्स की पहचान की तो वह कोई और नहीं, बच्चे के मकान में किराए पर रहने वाला युवक कल्पेश था.

यूपी: क्या कोई कह सकता है जिस शख्स के साथ ये बच्चा हंसता खेलता खुशी खुशी जा रहा है वह शख्स उसकी हत्या कर देगा। जी हां कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के गोरखपुर में, जहां कुल्फी खिलाने के बहाने किरायेदार मकान मालिक के 5 बरस के बच्चे को साथ ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मासूम… pic.twitter.com/4gf3PiDTWL — Shahnawaz(News24) (@Shahnawazreport) July 4, 2026

खंडहर से मिला मासूम का शव

संदिग्ध को पकड़ने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और सबूतों के आधार पर झाड़ियों के पास खंडहर से मासूम की लाश बरामद कर ली. शव को छिपाने के लिए एक बोरे से ढका हुआ था ताकि किसी को शक न हो. एक तरफ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दूसरी तरफ घर और आसपास के इलाके में मासूम की बेरहमी से हत्या की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी. पुलिस ने घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठा किए और आरोपी को हिरासत में ले लिया. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- चाची के लाख मना करने पर नहीं माना सनकी भतीजा: रिश्तों को तार-तार करने वाली खौफनाक करतूत, अंदरूनी चोटों से तड़प रही पीड़िता!