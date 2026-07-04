Home > उत्तर प्रदेश > फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!

फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!

बच्चा कुल्फी खाने के लिए घर से निकला था. CCTV खंगाले गए तो आरोपी को बच्चे का पीछा करते देखा गया. पुलिस ने खंडहर से बच्चे का शव बरामद किया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है.

By: Kajal Jain | Published: July 4, 2026 11:54:37 AM IST

फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!
फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!


उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसके बाद आप घर के अंदर किराएदार रखने के पहले 100 बार सोचेंगे. जी हां. यह घटना सहजनवा कस्बे के वार्ड नंबर-9 की बताई जा रही है जहां पिपरा नई कॉलोनी का एक 5 साल का मासूम अचानक लापता हो गया. स्थानीय पुलिस को शिकायत मिली तो आसपास के इलाके में पूछताछ तेज हो गई. जांच-पड़ताल के दौरान जब CCTV फुटेज खंगाले तो पूरी कहानी अपने आप सामने आ गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की असल वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

फुल्की खाने निकला मासूम, घर लौटा शव

पुलिस को मिली शिकायत से पता चला कि 2 जुलाई को 5 वर्षीय अंशुमन अपनी दादी से फुल्की खाने के लिए पैसे लेकर घर से निकला था. लेकिन जब देर रात तक मासूम घर नहीं लौटा तो परिवार वाले आसपास के एरिया में ढूंढने निकले. जब अंशुमन का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत दी. इधर घर में परिजन गहरी चिंता में थे, महिला का रो-रोकर बुरा हाल था.

You Might Be Interested In

पुलिस ने खंगाले CCTV

अंशुमन को ढूंढने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. 3 जुलाई की शाम को एक सीसीटीवी फुटेज से अंशुमन का पता चला जिसके साथ-साथ एक संदिग्ध व्यक्ति भी चल रहा था. ऐसा लग रहा था मानो वही अंशुमन को अपने साथ ले जा रहा है. पुलिस ने शख्स की पहचान की तो वह कोई और नहीं,  बच्चे के मकान में किराए पर रहने वाला युवक कल्पेश था. 

खंडहर से मिला मासूम का शव

संदिग्ध को पकड़ने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और सबूतों के आधार पर झाड़ियों के पास खंडहर से मासूम की लाश बरामद कर ली. शव को छिपाने के लिए एक बोरे से ढका हुआ था ताकि किसी को शक न हो. एक तरफ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, दूसरी तरफ घर और आसपास के इलाके में मासूम की बेरहमी से हत्या की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी. पुलिस ने घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठा किए और आरोपी को हिरासत में ले लिया. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- चाची के लाख मना करने पर नहीं माना सनकी भतीजा: रिश्तों को तार-तार करने वाली खौफनाक करतूत, अंदरूनी चोटों से तड़प रही पीड़िता!

Tags: CCTV Footage Viralcrime newsgorakhpur newsmurder news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!
फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!
फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!
फुल्की दिलाने के लालच में उजाड़ दिया कुल दीपक, लाश को खंडहर में बोरे से छिपाया; CCTV फुटेज से हुआ खौफनाक वारदात का खुलासा!