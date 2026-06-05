Gorakhpur Accident: सोते हुए मजदूर पर यूपी में डाली गई मिट्टी, हुई दर्दनाक मौत; CCTV देख पुलिस के भी उड़े होश

Gorakhpur Accident News: गोरखपुर में बन रहे भटहट-बांसथान फोर-लेन रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. बुधवार देर रात दलाल चौराहे के पास डंपर ड्राइवर ने डिवाइडर पर सो रहे एक मज़दूर पर मिट्टी डाल दी. वह मिट्टी के नीचे ज़िंदा दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. सुबह लोगों को हादसे का पता तब चला जब उन्होंने मज़दूर का पैर मिट्टी से बाहर निकला हुआ देखा. CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

डिवाइडर को लेवल करने का चल रहा था काम

अभी बन रहे रोड के डिवाइडर को भरने और लेवल करने का काम चल रहा था. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जब मज़दूर JCB से मिट्टी लेवल कर रहे थे, तो उन्हें मिट्टी से एक पैर निकला हुआ दिखा. पुलिस मौके पर पहुंची और मिट्टी हटवाई, तो उसमें दबा हुआ एक शव मिला. मृतक की पहचान देवरिया जिले के रामपुर कारखाना इलाके के सिधुआ गांव के रहने वाले जनार्दन के बेटे मिंटू के रूप में हुई.

तरकुलहा गांव में रहती है मजदूर

मजदूर की ससुराल गुलरिहा इलाके के तरकुलहा गांव में रहती है. कुछ ही देर बाद मृतक की पत्नी नीता देवी अपने दो बच्चों के साथ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि मिंटू पांच साल से तरकुलहा में काम कर रहा था. वह दस दिनों से जंगल कौड़िया में सड़क निर्माण में गिट्टी फैलाने का काम कर रहा था. उसका शव पांच किलोमीटर दूर मिला.

सो रहे मजदूर पर डाल दी मिट्टी

CCTV फुटेज में पता चला कि एक डंपर ड्राइवर ने डिवाइडर पर सो रहे मजदूर पर मिट्टी डाल दी, जिससे उसकी कुचलकर मौत हो गई. CCTV फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी डंपर ड्राइवर रंजू राजभर बेटे हीरा राजभर को गिरफ्तार कर लिया, जो मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाने के एकौना का रहने वाला है. मृतक के बैग से रोटी, सब्जी, शराब की थैली, हरी मिर्च, हुक्का, मोबाइल चार्जर और शॉल बरामद हुई. थाना इंचार्ज मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि वह मजदूर था.

SP सिटी निमिश पाटिल ने बताया कि 3 जून की रात मजदूर बन रहे डिवाइडर पर सो गया था. रात में मिट्टी लेकर पहुंची गाड़ी नंबर UP-32 RN-4276 के ड्राइवर ने बिना सावधानी बरते डिवाइडर पर मिट्टी डाल दी. मिट्टी के नीचे दबने से मिंटू की मौके पर ही मौत हो गई. उसकी मौत का पता दिन में तब चला जब मजदूर मिट्टी समतल कर रहे थे. ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अखिलेश यादव ने किया ट्वीट

इस हादसे को दुखद बताते हुए SP चीफ अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि हमदर्दी का मर जाना, इंसानियत का बेरहम मिट्टी के नीचे दब जाना अच्छा नहीं है.