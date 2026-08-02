Home > उत्तर प्रदेश > बहन से छेड़छाड़ का किया विरोध, तो भाई की निकली अर्थी; गोरखपुर में 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

बहन से छेड़छाड़ का किया विरोध, तो भाई की निकली अर्थी; गोरखपुर में 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या

Gorakhpur Crime News:बताया गया कि राजू सिंह का 15 साल का बेटा शिवकुमार और उसके साले का 9 साल का बेटा सरस सिंह दुकान जा रहे थे. आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह हमला कर दिया. जब तक आस-पास के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

By: Divyanshi Singh | Published: August 2, 2026 8:23:19 PM IST

गोरखपुर में 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या
गोरखपुर में 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या


Gorakhpur Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पिपराइच थाना इलाके में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 9 साल के चौथी क्लास के स्टूडेंट की लाठी, रॉड और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हमले में एक और टीनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई हैं. इस बीच, मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पिपराइच थाना इंचार्ज विवेक त्रिवेदी को थाने में लाइन हाजिर कर दिया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिपराइच इलाके के माधोपुर के रहने वाले राजू सिंह ने करीब एक महीने पहले थाने में कुछ लोगों के खिलाफ अपनी बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी. शनिवार रात करीब 9 बजे आरोपी ग्रुप के लोग बेला चौराहे पर पहले से ही घात लगाए बैठे थे.

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लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या

बताया गया कि राजू सिंह का 15 साल का बेटा शिवकुमार और उसके साले का 9 साल का बेटा सरस सिंह दुकान जा रहे थे. आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से बुरी तरह हमला कर दिया. जब तक आस-पास के लोग बीच-बचाव करने पहुंचे, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

इलाज के दौरान मौत

परिवार वालों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस समय पर कार्रवाई करने के बजाय समझौता कराने में लगी रही, जिससे घायलों को अस्पताल ले जाने में देरी हुई. दोनों को पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पिपराइच ले जाया गया, जहां से उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें BRD मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. नौ साल के सरस सिंह की रविवार सुबह करीब 2 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि शिवकुमार की हालत गंभीर बनी हुई है. सरस सिंह की मां का पहले ही निधन हो चुका था, और वह अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसकी मौत से परिवार में बहुत दुख है.

नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज

CO चौरी चौरा, कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर दो ग्रुप में झगड़ा हुआ था. घायल किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार की शिकायत के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और पुलिस टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया है.

Tags: Gorakhpur Crime
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