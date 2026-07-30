UP: 10 साल की बच्ची की निर्मम हत्या, पहले भी छेड़खानी के लिए गया जेल… अब सस्पेंडेड कांस्टेबल चढ़ा पुलिस के हत्थे

Gorakhpur Child Murder: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी सस्पेंडेड कांस्टेबल अभिषेक यादव को गुरुवार को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया. जैसे ही आरोपी अस्पताल परिसर में घुसा, वहां मौजूद स्टाफ और लोग भड़क गए. भीड़ ने आरोपी को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया.

हालात बिगड़ते देख पुलिस अधिकारी कड़ी सुरक्षा में आरोपी को अस्पताल से बाहर निकालने में कामयाब रहे. चश्मदीदों के मुताबिक, जब उसे अस्पताल से बाहर ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उसका पीछा किया. धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी के बीच पुलिस उसे जल्दी से ले गई. पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कांस्टेबल अभिषेक यादव पर दो दिन पहले 10 साल की बच्ची को किडनैप कर हत्या करने का आरोप है. बच्ची 28 जुलाई को अपनी बीमार बहन को खाना देने जिला अस्पताल आई थी. घर लौटते समय आरोपी ने उसका पीछा किया और उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया. जांच में पता चला कि आरोपी बच्ची को करीब 15 किलोमीटर दूर एक श्मशान घाट ले गया. पुलिस को शक है कि वहां उसके साथ रेप किया गया, उसकी हत्या की गई और उसकी लाश नदी में फेंक दी गई। जब लड़की घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

पुलिस ने 200 CCTV कैमरों की जांच के बाद आरोपी को ट्रैक किया

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने जांच के लिए 10 टीमें बनाईं. लगभग 200 CCTV कैमरों की फुटेज स्कैन की गई. जांच के दौरान, लड़की आरोपी कांस्टेबल के साथ देखी गई. इसके बाद, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ की. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसकी जानकारी के आधार पर, पुलिस ने गुरुवार सुबह लड़की की लाश बरामद की.

आरोपी पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके

SSP डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि गाजीपुर का रहने वाला अभिषेक यादव गोरखपुर में डायल-112 में तैनात था. जनवरी 2025 में, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में उस पर मुकदमा चला और उसे सस्पेंड कर दिया गया. बताया जाता है कि वह पहले भी जेल जा चुका है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से घटना से जुड़ी कई ज़रूरी बातें साफ़ हो जाएंगी. अभी डिटेल में जांच चल रही है, और पुलिस आगे की कार्रवाई करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर रही है.