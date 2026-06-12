अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई

Gonda Woman Beats Molester: उत्तर प्रदेश के गोंडा में छेड़छाड़ का एक मामला चर्चा का विषय बन गया है. बड़गांव पुलिस चौकी इलाके में, एक महिला ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की सड़क के बीचों-बीच चप्पलों से पिटाई कर दी. यह घटना मंगलवार रात को हुई और बुधवार शाम को इसका वीडियो सामने आया. यह घटना सिटी कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड पर हुई.

खबरों के मुताबिक, साइकिल पर सवार एक युवक ने महिला पर भद्दी टिप्पणी की और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की. उसकी हरकत से नाराज महिला ने तुरंत उसका सामना किया. चश्मदीदों ने बताया कि उसने युवक का पीछा किया, उसे पकड़ा और वहीं सड़क पर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया.

वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया

वायरल वीडियो में महिला युवक का कॉलर पकड़े हुए दिखाई दे रही है. चप्पलों से मारते हुए वह पूछती है क्या तुम दोबारा बदतमीज़ी करोगे? इस बीच, युवक हाथ जोड़कर विनती करता और माफ़ी मांगने के लिए उसके पैर छूने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है.

यह घटना बड़गांव पुलिस चौकी के पास एक व्यस्त इलाके में हुई, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. युवक ने अपनी साइकिल छोड़ दी और माफ़ी मांगता रहा, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ. एक राहगीर ने पूरी घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोग महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने सार्वजनिक जगह पर छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और आरोपी का सामना करने में उसकी बहादुरी की सराहना की है.

पुलिस ने जांच शुरू की

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. सिटी कोतवाली के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.