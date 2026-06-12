Home > उत्तर प्रदेश > अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई

अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई

Gonda Molester Beaten Video: गोंडा में एक महिला ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की सड़क के बीचों-बीच चप्पलों से पिटाई कर दी. उसने युवक का पीछा किया, उसे पकड़ा और वहीं सड़क पर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया.

By: Shristi S | Published: June 12, 2026 7:11:05 PM IST

गोंडा में मनचले को चप्पलों से मारते हुई महिला
गोंडा में मनचले को चप्पलों से मारते हुई महिला


Gonda Woman Beats Molester: उत्तर प्रदेश के गोंडा में छेड़छाड़ का एक मामला चर्चा का विषय बन गया है. बड़गांव पुलिस चौकी इलाके में, एक महिला ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की सड़क के बीचों-बीच चप्पलों से पिटाई कर दी. यह घटना मंगलवार रात को हुई और बुधवार शाम को इसका वीडियो सामने आया. यह घटना सिटी कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड पर हुई.

खबरों के मुताबिक, साइकिल पर सवार एक युवक ने महिला पर भद्दी टिप्पणी की और उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की. उसकी हरकत से नाराज महिला ने तुरंत उसका सामना किया. चश्मदीदों ने बताया कि उसने युवक का पीछा किया, उसे पकड़ा और वहीं सड़क पर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया.

You Might Be Interested In

वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया

वायरल वीडियो में महिला युवक का कॉलर पकड़े हुए दिखाई दे रही है. चप्पलों से मारते हुए वह पूछती है क्या तुम दोबारा बदतमीज़ी करोगे? इस बीच, युवक हाथ जोड़कर विनती करता और माफ़ी मांगने के लिए उसके पैर छूने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है.

यह घटना बड़गांव पुलिस चौकी के पास एक व्यस्त इलाके में हुई, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. युवक ने अपनी साइकिल छोड़ दी और माफ़ी मांगता रहा, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ. एक राहगीर ने पूरी घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोग महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने सार्वजनिक जगह पर छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और आरोपी का सामना करने में उसकी बहादुरी की सराहना की है.

पुलिस ने जांच शुरू की

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. सिटी कोतवाली के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Tags: crimeGonda newsuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026

क्लासिक गुजराती लुक में कंगना ने ढ़ाया कहर!

June 12, 2026

शनिवार को भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो...

June 12, 2026

12 जून को ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज

June 12, 2026
अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई
अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई
अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई
अब दोबारा बदतमीजी करोगे… मनचले की हरकत पर भड़की महिला, कॉलर पकड़कर सड़क पर चप्पलों से की धुनाई