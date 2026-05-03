Home > उत्तर प्रदेश > गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़; 3 गिरफ्तार_ 5 बाइक बरामद

गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़; 3 गिरफ्तार_ 5 बाइक बरामद

Chhapia Police Action UP: पुलिस ने उनके कब्जे से तीन चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कीं, जबकि उनकी निशानदेही पर बभनान रेलवे स्टेशन के पास छिपाकर रखी गई दो अन्य बाइक भी बरामद की गईं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 3, 2026 7:13:45 PM IST

गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई
गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई


Gonda Vehicle Theft Case: गोण्डा जनपद के थाना छपिया क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अन्तरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. चेकिंग के दौरान नगरा खुर्द तिराहे के पास से तीन शातिर चोर—नरेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ छोटू, मंगरू चौहान और धनंजय—को गिरफ्तार किया गया.

चोरी की तीन मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस ने उनके कब्जे से तीन चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कीं, जबकि उनकी निशानदेही पर बभनान रेलवे स्टेशन के पास छिपाकर रखी गई दो अन्य बाइक भी बरामद की गईं. कुल पांच चोरी की मोटरसाइकिलों में सुपर स्प्लेंडर प्लस और एचएफ डीलक्स शामिल हैं.

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मास्टर चाबी से चोरी करते थे वाहन

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गिरोह बनाकर बाजार, स्टेशन और सुनसान स्थानों पर खड़ी मोटरसाइकिलों की रेकी कर मास्टर चाबी से चोरी करते थे और वाहनों को सस्ते दामों में बेच देते थे. गिरोह के अन्य सदस्य अवनीश गुप्ता और विशाल चौधरी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है.

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Tags: Bike Theft Gang BustedChhapia Police Action UPGonda Vehicle Theft CaseStolen Motorcycles Recovery
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