Gonda Accident News: चलती बाइक पर गिरा पीपल का पेड़, दो युवकों की मौत; कटर की मदद से निकालने पड़े शव

Gonda Accident News: गोण्डा में एक दर्दनाक हादसे में चलती बाइक पर अचानक पीपल का पेड़ गिरने से दो युवकों की मौत हो गई है. हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है, खासकर इसलिए क्योंकि मृतकों में से एक के छोटे भाई की अगले दिन शादी होनी थी.

बाइक पर गिरा पीपल का पेड़

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक पीपल का विशाल पेड़ गिर पड़ा और वे उसकी चपेट में आ गए. पेड़ के नीचे दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. भारी पेड़ के नीचे दबे शवों को निकालने के लिए कटर की मदद लेनी पड़ी. काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया.

परिवार में मचा कोहराम

हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां मातम पसर गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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