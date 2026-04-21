Home > उत्तर प्रदेश > Gonda Murder Case: फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, तरबगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को दबोचा

Gonda Murder Case: फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, तरबगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को दबोचा

Gonda Murder Case : गोण्डा के तरबगंज में फर्जी बैनामा के जरिए जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, वांछित आरोपी चंदन सिंह गिरफ्तार, 1999 और 2002 के वैध बैनामे के बावजूद बनाए गए थे फर्जी दस्तावेज, पुलिस ने जांच के बाद की कार्रवाई.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 21, 2026 6:44:09 PM IST

जालसाजी और कूटरचना के मामले में कार्रवाई, बस स्टॉप के पास से हुई गिरफ्तारी
जालसाजी और कूटरचना के मामले में कार्रवाई, बस स्टॉप के पास से हुई गिरफ्तारी


Gonda Murder Case : गोण्डा जिले में जमीन हड़पने की एक बड़ी साजिश को तरबगंज पुलिस ने नाकाम कर दिया. फर्जी बैनामा और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई.

पुलिस टीम की सटीक कार्रवाई

जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली तरबगंज पुलिस ने अपराध विरोधी अभियान के तहत कूटरचना और जालसाजी के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में की गई. अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी. इसी क्रम में वांछित आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली.

बस स्टॉप के पास से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम ने थाना तरबगंज में दर्ज मुकदमा संख्या 316/2026 से संबंधित वांछित अभियुक्त चंदन सिंह पुत्र भगवान दयाल सिंह, निवासी उमरीबेगमगंज को गोण्डा बस स्टॉप के पास से गिरफ्तार किया. प्रकरण के अनुसार वादी रामायण सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी भूमि का वैध बैनामा वर्ष 1999 और 2002 में हो चुका था. इसके बावजूद विपक्षियों द्वारा उसी जमीन के संबंध में फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दोबारा अवैध तरीके से बैनामा कर दिया गया.

सुनियोजित धोखाधड़ी का आरोप

शिकायत में बताया गया कि यह पूरा मामला सुनियोजित तरीके से किया गया धोखाधड़ी का प्रयास था, जिसका उद्देश्य कपटपूर्वक संपत्ति को हड़पना था. मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेज दिया गया है.  इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अजय कुमार यादव, कांस्टेबल प्रमोद वर्मा, पंकज यादव और प्रदीप मौर्य की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऑपरेशन को सफल बनाया.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy. 

You Might Be Interested In

 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: gonda murder casekatra bazar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Gonda Murder Case: फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, तरबगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को दबोचा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gonda Murder Case: फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, तरबगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को दबोचा
Gonda Murder Case: फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, तरबगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को दबोचा
Gonda Murder Case: फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, तरबगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को दबोचा
Gonda Murder Case: फर्जी बैनामा कर जमीन हड़पने की साजिश नाकाम, तरबगंज पुलिस ने वांछित आरोपी को दबोचा