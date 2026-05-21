Home > उत्तर प्रदेश > Gonda Crocodile: सिर को जबड़े में दबाया और पानी में भागा… सास के अंतिम संस्कार में पहुंचे युवक को सरयू नदी में खींच ले गया मगरमच्छ

Gonda Crocodile: सिर को जबड़े में दबाया और पानी में भागा… सास के अंतिम संस्कार में पहुंचे युवक को सरयू नदी में खींच ले गया मगरमच्छ

Gonda Crocodile Attack: यूपी के गोंडा में सास के अंतिम संस्कार में पहुंचे युवक के साथ बड़ा हादसा हो गया. सरयू नदी में स्नान के दौरान युवक को मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया. अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है.

By: Hasnain Alam | Published: May 21, 2026 7:49:52 AM IST

गोंडा में मगरमच्छ ने युवक को नदी में खींचा
गोंडा में मगरमच्छ ने युवक को नदी में खींचा


Gonda Magarmach News: उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां बुधवार को अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गाजियाबाद से आए एक युवक को सरयू नदी में स्नान के दौरान मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस युवक की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है. यह घटना दोपहर करीब 12 बजे की है. 

पुलिस के अनुसार गाजियाबाद के परी चौक इलाके का निवासी दीपक (30) अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने उमरी बेगमगंज आया था. इस दौरान वह अन्य परिजनों और रिश्तेदारों के साथ सोनौली मोहम्मदपुर के पास सरयू नदी में स्नान करने गया था, तभी अचानक एक मगरमच्छ ने उस पर हमला करके नदी में खींच लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

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युवक को खींचकर गहरे पानी में ले गया मगरमच्छ

पुलिस ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी. दीपक के ससुर बाबूलाल शर्मा ने बताया कि स्नान के दौरान मगरमच्छ ने दीपक पर हमला कर दिया और उसे खींचकर गहरे पानी में ले गया.

अब तक युवक नहीं चल सका कोई पता

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की गई. हालांकि, अब तक युवक का कोई पता नहीं चल सका था. बताया जा रहा है कि मगरमच्छ युवक का सिर अपने जबड़े में दबा लिया और फिर तेजी से नदी में भाग गया.

लखनऊ से बुलाई गई एसडीआरएफ 

फिलहाल पुलिस और प्रशासन लगातार राहत एवं खोज अभियान में जुटे हुए हैं. लखनऊ से एसडीआरएफ बुलाई गई है. पोस्टमार्टम के बाद मृतक परिवार को चार लाख रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

Tags: Gonda newshome-hero-pos-3UP News
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