Gonda Police News: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रिवॉल्वर के साथ युवक गिरफ्तार; गश्त के दौरान आरोपी दबोचा

Gonda Illegal Revolver Arrest: जनपद गोण्डा के थाना कर्नलगंज पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अहम सफलता हासिल की है. पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज अभिषेक दावच्या के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को अवैध रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया.

मुखबिर से मिली पुलिस को सूचना

30 अप्रैल 2026 को रात्रि गश्त के दौरान उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने महिपतगंज-कठीपुरवा मार्ग स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के पास से अर्पित मौर्या को दबोच लिया. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर बरामद हुआ.

गोण्डा का रहने वाला है आरोपी

गिरफ्तार अभियुक्त अर्पित मौर्या, पुत्र मुन्ना उर्फ सत्यनारायण मौर्या, निवासी ग्राम महिपतगंज बुढवलिया, थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा का रहने वाला है. पुलिस ने उसके खिलाफ थाना कर्नलगंज में मु0अ0सं0 242/2026 के तहत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है. इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह, उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर, हेड कांस्टेबल महेन्द्र प्रसाद और कांस्टेबल अशोक कुमार राणा की प्रमुख भूमिका रही.

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