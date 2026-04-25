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Gonda Jewelry Shop Robbery Attempt: सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग, लूट की कोशिश का खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार

Gonda Jewelry Shop Robbery Attempt: गोण्डा के छपिया क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग व लूट प्रयास मामले का पुलिस ने खुलासा किया. दो आरोपी गिरफ्तार हुए, अन्य की तलाश जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 7:05:28 PM IST

सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग
सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग


Gonda Jewelry Shop Robbery Attempt: गोण्डा थाना छपिया क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग कर लूट की कोशिश के मामले का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज वारदात में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में छपिया पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस मामले का खुलासा किया.

सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग

घटना 19 अप्रैल 2026 की है, जब बस्ती जनपद के निवासी व्यापारी समर कसौधन अपनी ज्वेलर्स की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. सिसई रानीपुर के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें टक्कर मारकर रोक लिया और आभूषण से भरा बैग छीनने का प्रयास किया. विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए. घायल व्यापारी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद अब उनकी स्थिति सामान्य है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की और आखिरकार 25 अप्रैल को दो आरोपियों—विवेक वर्मा और अनुराग पाण्डेय उर्फ शिवम पाण्डेय-को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को सकदरपुर से सिसई रानीपुर जाने वाले मार्ग से पकड़ा गया.

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वारदात में दो आरोपी शामिल 

पुलिस के अनुसार, इस वारदात में दो अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जो अभी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.

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Tags: gondaUP CrimeUP News
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