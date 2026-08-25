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जज को फोन, जमीन का मुकदमा और प्रशासनिक दबाव का आरोप… क्या है 30 साल पुराना IAS दुर्गा शक्ति नागपाल और शबीना खान विवाद?

Gonda News: यूपी में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और न्यायिक अधिकारी के बीच कथित फोन बातचीत ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी सख्त रुख अपनाना पड़ा.

By: Shristi S | Published: August 25, 2026 10:20:35 PM IST

क्या है 30 साल पुराना IAS दुर्गा शक्ति नागपाल और शबीना खान विवाद?
क्या है 30 साल पुराना IAS दुर्गा शक्ति नागपाल और शबीना खान विवाद?


Gonda Land Dispute: उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और न्यायिक अधिकारी के बीच कथित फोन बातचीत ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी सख्त रुख अपनाना पड़ा. मामला गोंडा के करीब तीन दशक पुराने जमीन विवाद से जुड़ा है. देवीपाटन मंडल की मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल पर गोंडा की सिविल जज शबीना खना ने आरोप लगाया कि लंबित मुकदमे को लेकर उनसे फोन पर बातचीत की गई और उन पर प्रशासनिक दबाव बनाने की कोशिश हुई. 

हाई कोर्ट से पहली नजर में इस घटनाक्रम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप से जुड़ा गंभीर मामला माना है तथा इसे आपराधिक अवमानना के लिए उचित पीठ के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं.

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1997 से चल रहा है जमीन का विवाद

पूरा मामला गोंडा के ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद, गोंडा मुकदमे से जुड़ा है, जो 1997 से अदालत में लंबित है. विवाद नजूल भूमि से संबंधित है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि संबंधित जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और इस पर लंबे समय से एक स्कूल भवन को लेकर विवाद चल रहा है. मामला पहले सिविज जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान की अदालत में था और इस पर स्थिति यथावत रखने का आदेश भी था. 

इस मामले को लेकर स्कूल की ओर से मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की मांग हाईकोर्ट में की गई थी. हालांकि, जिला जज गोंडा पहले ही मामले को समान अधिकार क्षेत्र वाली दूसरी अदालत में शिफ्ट कर चुके थे. इसके बावजूद हाईकोर्ट ने जज और मंडलायुक्त के बीच हुई कथित बातचीत के आरोपों को गंभीरता से लिया.

15 जुलाई की उस फोन कॉल में क्या हुआ?

सिविल जज  शबीना खान ने 4 अगस्त को जिला जज गोंडा को लिखे पत्र में 15 जुलाई की घटना का उल्लेख किया. उस दिन उनके मोबाइल पर पहले एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसे उनके सात साल के बेटे ने उठाया. जज के अनुसार, फोन करने वाली महिला ने बच्चे से उनका नाम, उम्र और परिवार से जुड़ी कुछ जानकारी पूछी, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई. बाद में दोबारा फोन आया, जिसमें सामने से दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपना परिचय दिया.

जज के मुताबिक, बातचीत में उनकी छुट्टी और अदालत में लंबित मुकदमे का जिक्र हुआ. उन्होंने कथित तौर पर फोन पर लंबित मामले पर चर्चा को उचित नहीं माना और कहा कि सरकारी पक्ष अपनी बात अदालत में मौजूद वकील के माध्यम से रख सकता है. इसके बाद बातचीत कथित तौर पर तीखी हो गई.

जज ने क्या आरोप लगाए?

शबीना खान के पत्र के मुताबिक, बातचीत के दौरान उनके व्यवहार पर टिप्पणी की गई और हाई कोर्ट में शिकायत करने की बात कही गई. जज ने यह भी आरोप लगाया कि मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कराने की बात कही गई. इसके बाद उन्होंने जिला जज से अनुरोध किया कि मुकदमे को उनकी अदालत से किसी दूसरी अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए. इसके बाद जिला जज ने मुकदमे को गोंडा की ही दूसरी सक्षम अदालत में ट्रांसफर कर दिया. इसी वजह से स्कूल की ओर से हाईकोर्ट में दायर ट्रांसफर याचिका का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया. लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि फोन बातचीत से जुड़े आरोपों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

दुर्गा शक्ति नागपाल ने क्या सफाई दी?

दूसरी ओर, मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की ओर से घटना को लेकर अलग पक्ष रखा गया है. उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, उनका उद्देश्य सरकारी जमीन के संरक्षण और मामले में सरकारी पक्ष की पैरवी की स्थिति जानना था. उन्होंने न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने या मुकदमे के गुण-दोष पर चर्चा करने की मंशा से इनकार किया है.

हाई कोर्ट ने क्यों लिया इतना सख्त रुख?

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की अदालत में हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रहकर काम करने में सक्षम होना चाहिए. कोर्ट के अनुसार, प्रथम दृष्टया बातचीत की भाषा से न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास प्रतीत होता है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन पर गंभीर असर डाल सकता है. हाईकोर्ट ने इस मामले को आपराधिक से संबंधित उचित पीठ के समक्ष विचार के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. इसके लिए मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से आवश्यक निर्देश प्राप्त किए जाने हैं.

Tags: gondauttar pradesh
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