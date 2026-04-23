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Gonda Home Guard Exam 2026: नकल माफिया पर शिकंजा! सख्त सुरक्षा में होगी परीक्षा; एसपी विनीत जायसवाल ने किया निरीक्षण

Home Guard exam 2026: यह परीक्षा 25 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 33,120 परीक्षार्थी शामिल होंगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 4:26:23 PM IST

नकल माफिया पर शिकंजा!
नकल माफिया पर शिकंजा!


Gonda Home Guard Exam 2026: उत्तर प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा-2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसी क्रम में विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

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निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रक्रिया, सघन चेकिंग (फ्रिस्किंग), परीक्षा कक्षों की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन को बारीकी से परखा. साथ ही केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता भी जांची, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा सके.

एसपी विनीत जायसवाल की तरफ से दिए गए निर्देष

एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराई जाए. उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि अभ्यर्थियों की नियमों के तहत सख्त जांच सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे. परीक्षा के दौरान शहर में ट्रैफिक सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात प्रभारी को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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25 से 27 अप्रैल तक आयोजित होगी परीक्षा 

यह परीक्षा 25 से 27 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 33,120 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा प्रत्येक दिन दो पालियों में संपन्न होगी और हर पाली में लगभग 5,520 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. पूरी परीक्षा व्यवस्था के लिए कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी अभ्यर्थियों की सुचारु और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए व्यापक पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसमें 02 अपर पुलिस अधीक्षक, 03 क्षेत्राधिकारी, 40 निरीक्षक और 101 उपनिरीक्षक शामिल हैं. इसके अलावा कुल 449 पुलिसकर्मियों को परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.

सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी

प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नकल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए विशेष टीमों को भी सक्रिय किया गया है. परीक्षा के सफल और पारदर्शी आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं. इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. परीक्षा केंद्रों के आसपास लगातार निगरानी रखी जाएगी और भ्रमणशील पुलिस टीमें गश्त करती रहेंगी.

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Tags: exam security IndiaGonda Home Guard exam 2026UP recruitment exam newsVineet Jaiswal SP inspection
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