Gonda Girl: मुंबई से शादी करने नहीं पहुंचा प्रेमी, अब मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की, पुलिस से कर दी ये मांग

Gonda Girl Climb On Tower: उत्तर प्रदेश में अपने प्रेमी से शादी करने के लिए युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने का एक और मामला सामने आया है. इस बार यह मामला गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के हथियागढ़ बाजार से आया है. रेशमा नाम की युवती अपने प्रेमी के धोखे से परेशान होकर नंगे पांव एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इससे मौके पर हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई.

जानकारी के मुताबिक युवती मोबाइल टावर लगभग 20 फीट ऊपर बैठकर हंगामा करने लगी. सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय लोगों ने उसे देखा और तुरंत अन्य लोगों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह टावर पर ही बैठी रही. स्थानीय लोगों ने तत्काल छपिया थाने की पुलिस को सूचना दी.

रेशमा को समझा-बुझाकर नीचे उतारा गया

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेशमा को समझा-बुझाकर नीचे उतारा. रेशमा की एक ही मांग थी कि उसके बलरामपुर के प्रेमी अमित को पुलिस पकड़कर लाए और उससे उसकी शादी करवाए.

रेशमा ने पुलिस को बताया कि तीन साल पहले अमित और उसके परिजनों के बीच यह समझौता हुआ था कि 1 मई 2026 को तीन साल पूरे होने के बाद वे शादी करेंगे. इस समझौते के बाद अमित मुंबई चला गया. अब समझौते का समय पूरा होने के बावजूद वह रेशमा से शादी करने नहीं आ रहा है और न ही उसका फोन उठा रहा है.

युवती के प्रेमी अमित के गांव गई थी पुलिस

युवती ने इस संबंध में छपिया थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी. पुलिस अमित के गांव गई थी, जहां पता चला कि वह मुंबई में है. पुलिस ने अमित और रेशमा के परिजनों को रविवार को थाने बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही रेशमा टावर पर चढ़ गई.

पुलिस ने किसी तरह रेशमा को नीचे उतारा और उसे रविवार को थाने बुलाया गया है. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती पुलिसकर्मियों से बहस करती भी दिख रही है. पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष के लोगों को रविवार को बुलाया गया है.