Gonda news: एजेंसी में घुसा युवक, रोका तो बरस पड़े थप्पड़-लात! दी जान से मारने की धमकी

Colonelganj Assault Case: करनैलगंज क्षेत्र में स्थित एक गैस एजेंसी पर कार्यरत कर्मचारी के साथ अभद्रता और मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है.

जबरन प्रवेश करने से रोका – तो की मारपीट

जानकारी के अनुसार, मनोकामना गैस एजेंसी पर कार्यरत प्रियांशु सिंह (निवासी बम्भौरा, जरवल रोड) ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 22 अप्रैल 2026 को मसौलिया गांव निवासी आकाश सिंह एजेंसी में जबरन प्रवेश करने लगे. जब उन्हें रोका गया तो वह अभद्रता पर उतर आए और मारपीट शुरू कर दी.

फोन पर जान से मारने की दी धमकी

घटना के दौरान मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया, जिसके बाद आरोपी मौके से चला गया. हालांकि, पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने फोन पर धमकी देते हुए कहा कि जरवल रोड पर आते-जाते समय उसे जान से मार दिया जाएगा.

आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

पीड़ित प्रियांशु सिंह ने अपनी तहरीर में जान का खतरा बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उक्त मामले में प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि अभी प्रार्थना पत्र के संबंध में हमें जानकारी नहीं है अगर प्रार्थना पत्र पड़ा है तो मामले की जांच पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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