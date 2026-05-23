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Gonda: प्यार के लिए जान गंवाने को तैयार! प्रेमी ने किया शादी करने से मना, टावर पर चढ़ गई प्रेमिका

गोंडा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. हथियागढ़ बाजार में शुक्रवार सुबह एक युवती बैंक के पास लगे टाॅवर पर चढ़ गई. काफी मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

By: Shivangi Shukla | Published: May 23, 2026 6:12:00 PM IST

प्रेमी ने किया शादी करने से मना, टावर पर चढ़ गई प्रेमिका
प्रेमी ने किया शादी करने से मना, टावर पर चढ़ गई प्रेमिका


Gonda News, UP: लोग अपने प्यार को पाने के लिए कौन-कौन से हथकंडे नहीं अपनाते. गोंडा में ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. हथियागढ़ बाजार में शुक्रवार सुबह एक युवती बैंक के पास लगे टाॅवर पर चढ़ गई.

जानकारी के अनुसार युवती ने प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर यह जानलेवा कदम उठाया है. पुलिस ने दो घंटे तक मशक्कत करने के बाद उसे किसी तरह सुरक्षित नीचे उतारा.

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क्या है पूरा मामला 

थानाध्यक्ष प्रबोध कुमार ने बताया कि युवती क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली है. तीन साल पहले बलरामपुर में रहने वाले एक युवक के साथ उसकी शादी तय हुई थी. शादी तय होने के बाद से दोनों में बातचीत भी शुरू हो गयी थी. युवती का आरोप है कि अब युवक शादी करने से मना कर रहा है.

युवती ने आरोप लगाया कि वह मुंबई चला गया है और अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा है. थानाध्यक्ष के अनुसार दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं. इसके पहले भी युवती ने हथियागढ़ पुलिस चौकी में शिकायत की थी. रविवार को दोनों पक्षों को छपिया थाने बुलाया गया था, लेकिन कोई बातचीत हो उससे पहले ही युवती टाॅवर पर चढ़ गई. 

काफी मशक्कत के बाद उतरी नीचे 

युवती के टावर पर चढ़ने के बाद आसपास लोगों का मजमा लग गया. हर कोई उससे नीचे  उतरने को कह रहा था, लेकिन लड़की किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी. काफी मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा. 

Tags: UP Newsuttar pradesh news
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