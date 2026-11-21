गोंडा में अपर उपजिलाधिकारी कार्यालय में तैनात 60 वर्षीय अर्दली हरिवंश शुक्ला पर युवती से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है. आरोप है कि उसने नौकरी का झांसा देकर युवती को सरकारी आवास पर बुलाया था। घटना के दो वीडियो सामने आने के बाद डीएम नेहा शर्मा ने आरोपी को निलंबित कर दिया है.

कहां का है मामला?

यह घटना चेतना पार्क ऑफिसर्स कॉलोनी का है. साथ ही आपको बता दें कि ये मामला एक सप्ताह पुराना है. इंटरनेट पर वायरल वीडियो में युवती और एडीएम के अर्दली का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया. आरोपी हरदोई का रहने वाला है, जिसका नाम हरिवंश शुक्ला, जो 60 वर्षीय है. वह गोंडा अपर उपजिलाधिकारी प्रथम कार्यालय में तैनात है. इस पर कार्रवाई करते हुए डीएम नेहा शर्मा ने आरोपी अर्दली हरिवंश शुक्ला को सस्पेंड कर दिया.

युवती ने बताई वारदात की पूरी कहानी

परसपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि करीब एक महीने पहले वह नौकरी के लिए आवेदन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी. वहां उसकी मुलाकात हरिवंश शुक्ला से हुई. युवती के मुताबिक, हरिवंश ने उसे नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और उसका मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू कर दी.

पीड़िता के मुताबिक, हरिवंश ने उसे नौकरी के बहाने चेतना पार्क बुलाया और फिर सरकारी आवास पर ले गया. वहां उसने कमरे का दरवाजा बंद कर अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. विरोध करने पर चाकू दिखाकर कपड़े उतारने की कोशिश की. युवती किसी तरह वहां से बचकर निकली और दो दिन बाद डीएम से ऑनलाइन शिकायत की.

जान से मारने की धमकी दी

पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बाद से हरिवंश उसे फोन कर परेशान कर रहा है और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है. युवती ने प्रशासन से आरोपी को जेल भेजने की मांग की है. मामले में डीएम नेहा शर्मा ने हरिवंश शुक्ला को निलंबित कर उसकी फाइल सील करा दी है. साथ ही जांच की जिम्मेदारी एडीएम आलोक कुमार को सौंपी है. आपको बता दें कि 5 महीने बाद आरोपी रिटायर होने वाला है.

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