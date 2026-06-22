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‘पाप का घड़ा भर चुका है’, गोमती रिवर फ्रंट मामले में बढ़ी सियासी गर्मी;अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला

Gomti Riverfront Case: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 22, 2026 5:36:16 PM IST

अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला
अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा हमला


Gomti Riverfront Case: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए गोमती रिवर फ्रंट परियोजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले में जल्द ही ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ होगा.
 
राजभर ने दावा किया कि गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया और उसका बड़ा हिस्सा 2017 के विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना का पूरा बजट खर्च होने के बावजूद केवल 60 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका. उनके मुताबिक बाकी 40 प्रतिशत कार्य के लिए निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल चुनावी गतिविधियों और अन्य उद्देश्यों में किया गया.

 गोमती रिवर फ्रंट को लेकर लगाए बड़े आरोप

ओम प्रकाश राजभर ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नोटबंदी के कारण कथित तौर पर काले धन का इस्तेमाल नहीं हो पाया, जिसके चलते कई योजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आ गई. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि सत्ता में वापसी के बाद सभी मामलों को दबा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.राजभर ने आगे कहा कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाला केवल एक उदाहरण है और आने वाले समय में कई अन्य मामलों का भी खुलासा किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें मौजूद हैं, जिन्हें समय आने पर सार्वजनिक किया जाएगा.

‘जेल में न AC मिलेगा, न ट्विटर और न PC’

अपने बयान में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और यदि आरोप साबित हुए तो जेल जाना पड़ सकता है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जेल में न एसी मिलेगा, न ट्विटर चलाने को मिलेगा और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलेगा.यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बेटे अरविंद राजभर ने भी किया पलटवार

इस विवाद में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी कूद पड़े. उन्होंने कहा कि अभी तो केवल रिवर फ्रंट परियोजना का मामला सामने आया है, आगे और भी कई कथित घोटालों की जांच कराई जाएगी. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि राजभर परिवार किसी से छिपकर नहीं मिलता और राजनीति खुले तौर पर करता है.अरविंद राजभर ने सपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वही पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पिता और पूरा परिवार जनता के बीच रहकर राजनीति करता है और किसी भी सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हटता.
 

Tags: akhilesh yadav newsGomti Riverfront CaseGomti Riverfront ScamOP Rajbhar on Akhilesh Yadav
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