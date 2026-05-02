बहन-बेटियों पर रखता था बुरी नजर और दोस्तों के साथ… प्रेमिका ने लिव इन पार्टनर को मारी गोली, बताई ये वजह

Bijnor Crime News: बिजनौर के नगीना देहात इलाके में पुलिस ने एक हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. पता चला है कि तीन दिन पहले अनुज की हत्या हुई थी. उसकी कनपटी पर गोली मारी गई थी. पुलिस ने अब आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जो उसकी प्रेमिका थी. पुलिस को उसके पास से तमंचा और कारतूस भी मिले हैं. आरोपी महिला ने हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि उसका प्रेमी अनुज उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था. इसके कारण ही उसने अनुज की हत्या कर दी. 29 अप्रैल की सुबह नगीना देहात के गांव जुलाहापुरा के जंगलों में युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

मृतक के परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच करने पर आरोपी की पहचान 25 वर्षीय अनुज के रूप में हुई है. उसके दाहिने कान के पास में गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मौत हुई थी. परिजनों की तहरीर पर नगीना देहात थाना में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में पुलिस को शोभा नाम की महिला पर शक हुआ.

पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जांच करते हुए गांव भनेड़ा निवासी शोभा को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि उसने ही अनुज की हत्या की है. उसकी निशानदेही पर तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किए गए. वहीं पुलिस ने बताया कि अनुज, महिला की बेटी पर गंदी नजर रखता था. वो उसकी बहन से छेड़छाड़ करने के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है. इसके बावजूद वो उसकी बहन पर भी गंदी नजर रखता था.

लिव इन में थे शोभा और अनुज

शोभा ने बताया कि वो अनुज के साथ दो साल से रिलेशनशिप में थी और दो साल से लिव-इन में रहती थी. 2011 में शोभा की शादी थाना किरतपुर, गांव भनेड़ा निवासी सतेंद्र से हुई थी. वो 2023 से अपने पति से अलग रह रही थी. 2024 से वो अनुज के साथ रिलेशन में थी और लिव-इन में रहती थी. शोभा ने बताया कि अनुज उसके साथ मारपीट करता था. उसने महिला की वीडियो बना ली थी और उसे वायरल करने की धमकी देता था. उसने ये भी कहा कि अनुज उसकी बेटी पर गंदी नजर रखता था. साथ ही अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने का भी दबाव डालता था.