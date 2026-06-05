Home > उत्तर प्रदेश > Love Affair: होटल के बंद कमरे में मिली युवती की लाश, सलाखों के पीछे बॉयफ्रेंड; आखिर क्या है माजरा ?

Love Affair: होटल के बंद कमरे में मिली युवती की लाश, सलाखों के पीछे बॉयफ्रेंड; आखिर क्या है माजरा ?

Love Affair: गाज़ियाबाद के विजयनगर इलाके के एक होटल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल  गई है. जानकारी के मुताबिक होटल 'अंश' के एक कमरे में संदिग्ध हालात में उसकी लाश फंदे से लटकी हुई मिली.

By: Heena Khan | Published: June 5, 2026 12:51:53 PM IST

ghaziabad suicide case
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Love Affair: गाज़ियाबाद के विजयनगर इलाके के एक होटल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल  गई है. जानकारी के मुताबिक होटल ‘अंश’ के एक कमरे में संदिग्ध हालात में उसकी लाश फंदे से लटकी हुई मिली. जैसे ही  पुलिस को इस मामले की सूचना मिली टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इतना ही नहीं लड़की की लाश मिलने के बाद पुलिस ने प्रेमी को  हिरासत में ले लिया है. 

कमरे में मिली लाश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतका की पहचान विजयनगर इलाके की रहने वाली रश्मि के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि होटल स्टाफ ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और कहा कि एक कमरे में संदिग्ध हालात में युवती की मौत हो गई है. खबर मिलते ही विजयनगर पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और कमरे का मुआयना किया.

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आत्महत्या या हत्या ? 

वहीँ इस मामले को लेकर ACP उपासना पांडे ने जानकारी दी कि विजयनगर पुलिस को होटल मैनेजमेंट से सूचना मिली थी कि होटल के एक कमरे में एक युवती ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस की एक टीम तुरंत होटल पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है; हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. पुलिस ने मृतका के परिवार को घटना की जानकारी दे दी है और मामले से जुड़ी सभी बातें जानने के लिए उनसे पूछताछ कर रही है.

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Tags: love affairSuicide CaseUP CrimeUP News
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