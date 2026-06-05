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युवक के साथ होटल में पहुंची लड़की, फिर कमरे में हुआ कुछ ऐसा, जानकर रह जाएंगे दंग

गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को परेशान कर दिया है. यहां एक होटल में लड़की का शव फंदे से लटकता हुआ मिला. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

By: Deepika Pandey | Published: June 5, 2026 2:09:50 PM IST

गाजियाबाद में लड़की की मौत
गाजियाबाद में लड़की की मौत


Ghaziabad Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक होटल में 18 साल की एक लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला.इससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. बता दें कि गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में स्थित अंश होटल में एक 18 वर्षीय लड़की का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, 18-19 वर्षीय लड़की गुरुवार दोपहर एक युवक के साथ गाजियाबाद के अंश होटल पहुंची थी. दोनों ने कमरा लिया और वहां रुके. पूरे दिन तो सब कुछ ठीक था लेकिन शाम के समय होटल कर्मचारियों को कमरे के अंदर कुछ संदिग्ध लगा. उन्होंने पुलिस को फोन कर बुलाया. 

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फंदे पर लटका था लड़की का शव

पुलिस को फोन पर बताया गया कि एक कमरे में एक युवती फंदे से लटकी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और देखा कि लड़की फांसी के फंदे पर लटकी हुई है. पुलिस ने लड़की को फंदे से नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सबूतों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. 

हिरासत में आरोपी 

शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या का मामला लग रहा है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही मौत के बारे में सटीक जानकारी दी जा सकेगी. कहा जा रहा है कि लड़की हिंदू थी और वो जिसके साथ आई थी, वो मुस्लिम युवक था. पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. सबूतों और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अब तक इस मामले में मौत का कारण पता नहीं चल सका है.

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