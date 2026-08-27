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UP Crime: पति ने कर ली दूसरी शादी, फिर बंद कर दिया ये काम तो महिला ने दो नाबालिग बेटों को उतारा मौत के घाट

Ghazipur Crime: एसपी डॉ. इराज राजा ने बताया कि दोनों लड़कों के शव उनके घर के एक कमरे में चारपाई पर मिले और उनके सिर पर गंभीर चोटें पाई गई हैं. एसपी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

By: Hasnain Alam | Published: August 27, 2026 9:34:20 PM IST

महिला ने दो बेटों की कर दी हत्या
महिला ने दो बेटों की कर दी हत्या


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने दो नाबालिग बेटों को खाने में नींद की दवा मिलाकर खिलाने के बाद लोहे की चीज से सिर पर वार करके हत्या कर दी. पुलिस आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस अधीक्षक डॉ. इराज राजा ने गुरुवार को बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के राजाहाटी गांव में बुधवार को हुई इस घटना में मारे गए बच्चों की पहचान 13 साल के करण राजभर और 11 साल के आर्यन राजभर के तौर पर हुई है.

एसपी ने बताया कि दोनों लड़कों के शव उनके घर के एक कमरे में चारपाई पर मिले और उनके सिर पर गंभीर चोटें पाई गई हैं. एसपी ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

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पति ने कर ली थी दूसरी शादी

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, लड़कों के पिता अर्जुन राजभर ने लगभग 15 साल पहले पूजा राजभर से शादी की थी, लेकिन करीब दो साल पहले उसने कथित तौर पर दूसरी महिला से शादी कर ली थी.

आर्थिक तंगी का करना पड़ रहा था सामना

उन्होंने बताया कि इसके बाद अर्जुन ने घर आना बंद कर दिया था, जिससे पूजा और उसके बच्चों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पति द्वारा परिवार को छोड़ने के बाद पूजा कथित तौर पर परेशान थी और हो सकता है कि इन्हीं हालात में उसने यह कदम उठाया हो.

उन्होंने बताया कि पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है. बता दें कि प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध और दूसरी शादी की वजह से आए दिन विवाद और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है.

Tags: crime newsUP News
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