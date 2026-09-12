‘इनके हाथों मरने से अच्छा है, खुद मिट जाऊं’ और पुलिस चौकी के लगाई आग; सामने आया बेहद हैरान करने वाला सच!

Ghaziabad Youth Sets Himself On Fire Police Outpost: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसा दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने खाकी वर्दी और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी घटना खोड़ा कॉलोनी के नेहरू गार्डन पुलिस चौकी के बाहर घटी, जहां बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 20 साल के इरफान नाम के युवक ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली. दोनों हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्से बुरी तरह झुलस जाने के बाद उसे तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है जिसकी पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन सवाल उठाए जाने लगे हैं कि आखिर एक नौजवान लड़के को इतना बड़ा कदम उठाने पर किसने मजबूर किया? इस खौफनाक घटना के पीछे की कहानी 2 महीने पहले हुए एक मामूली विवाद से जुड़ी है, जो धीरे-धीरे पुलिस की लापरवाही के चलते खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई.

क्या है पूरा मामला और क्यों उठाया इतना बड़ा कदम?

दरअसल, इरफान के इलाके में एक हार्डवेयर की दुकान को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पानी का कारोबार करने वाले शेरेपाल यादव, सोनी यादव और आकाश यादव ने दुकानदार जैद सिद्दीकी के साथ मारपीट की थी और दुकान पर ताला जड़ दिया था. इस नाइंसाफी के खिलाफ जब स्थानीय लोगों और भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर इरफान ने विरोध प्रदर्शन किया, तो दबंगों की नजरों में वह खटकने लगा. दबंगों ने 8 सितंबर को इरफान का अपहरण कर लिया, उसे अपने पानी के प्लांट पर ले जाकर बुरी तरह पीटा और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया.

कानून ने छोड़ा बेसहारा, नहीं दिखी कोई उम्मीद

जब इरफान और उसका पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस चौकी पहुंचा, तो पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ितों को भगा दिया. हद तो तब हो गई जब बुधवार शाम पुलिस ने समझौते के नाम पर इरफान को चौकी बुलाया और वहां मौजूद दबंगों के साथ मिलकर उस पर राजीनामा करने का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस की इस बेरुखी से तंग आकर इरफान ने चौकी से बाहर निकलते ही कह दिया कि वह इनके हाथों मरने के बजाय खुद अपनी जान दे देगा और खुद को आग के हवाले कर दिया.

गरीब लोगो की इस देश में कोई कीमत नहीं है… गाजियाबाद के थाना खोड़ा मैं पुलिस से पीड़ित इस मासूम से व्यक्ति ने अपनी आहुति दी पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने पर मजबूर चौकी के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर लगा ली आग नेहरू गार्डन पुलिस चौकी से पीड़ित था परेशान पीड़ित इरफान उर्फ मोनू। pic.twitter.com/emqdEK567P — Gen-Z of India (@GenZ_of_India_) September 11, 2026

लाइटर से खुद के फूंका, पुलिस महकमे में हड़कंप

बुधवार की शाम जब इरफान चौकी के बाहर निकला और लाइटर या किसी ज्वलनशील चीज से खुद को आग लगा ली. आसपास के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसकी शर्ट फाड़ी, लेकिन तब तक उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था. युवक के इस तरह खुद को आग लगाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोग भड़क उठे. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अमित सक्सेना ने तुरंत एक्शन लिया. पुलिस ने इरफान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कुछ आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है. इस मामले में उच्चस्तरीय जांच बिठाई गई है कि उस वक्त चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की तरफ से क्या लापरवाही बरती गई.

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