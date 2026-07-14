पिंक बूथ के बाहर बहता रहा खून, मदद की आस में तड़पता रहा युवक, गाजियाबाद की घटना ने झकझोरा

Ghaziabad Pink Police Booth Incident: गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र स्थित संजय नगर सेक्टर-23 में हुई एक दर्दनाक घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली और आपातकालीन सहायता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बिहार के सीवान निवासी 22 वर्षीय राजकुमार की अत्यधिक खून बहने के कारण मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ऑटो चालक के साथ किराए को लेकर हुए विवाद के बाद युवक अपनी जान बचाने और मदद पाने की उम्मीद में पास स्थित पुलिस पिंक बूथ की ओर भागा था, लेकिन वहीं उसकी जिंदगी की डोर टूट गई.

मदद की गुहार में खटखटाया दरवाजा

जानकारी के अनुसार राजकुमार का एक ऑटो चालक से किराए को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर वह खुद को सुरक्षित करने के लिए नजदीक स्थित पुलिस पिंक बूथ पहुंचा. बूथ का दरवाजा बंद था. अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने कांच का दरवाजा जोर से खटखटाया. इसी दौरान शीशा टूट गया और टूटे कांच से उसका हाथ गंभीर रूप से कट गया. हाथ की नस कटने से तेजी से खून बहने लगा और उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

सड़क पर पड़ा रहा घायल युवक, नहीं मिली मदद

स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों का आरोप है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी राजकुमार को तत्काल चिकित्सीय सहायता नहीं मिली. उनका कहना है कि वह करीब 40 मिनट तक सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़ा रहा और मदद की गुहार लगाता रहा. इस दौरान खून लगातार बहता रहा, जिससे उसकी स्थिति और गंभीर होती गई. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक सड़क पर अचेत और खून से लथपथ दिखाई दे रहा है. आरोप है कि यदि समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही बिगड़ गई हालत

विवाद बढ़ने और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने घायल युवक को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक तौर पर मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव माना जा रहा है.

पुलिस का बयान और उससे उठते नए सवाल

घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑटो चालक और यात्री दोनों के नशे में होने की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार किराए को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और इसी दौरान वे पिंक बूथ तक पहुंचे. पुलिस का दावा है कि युवक ने बूथ के कांच पर हाथ मारा, जिससे उसका हाथ कट गया और बाद में उसकी मौत हो गई. हालांकि पुलिस का यह पक्ष कई नए सवाल भी खड़े कर रहा है. यदि दोनों व्यक्ति नशे की हालत में थे और विवाद पुलिस बूथ तक पहुंच चुका था, तो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने क्या कार्रवाई की? क्या दोनों को हिरासत में लेकर उनका मेडिकल कराया गया? युवक के घायल होने के बाद तत्काल उपचार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब घटना पुलिस बूथ के सामने हुई तो घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने में इतनी देर क्यों हुई?

पिंक बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी कहां थे?

घटना के बाद लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात को लेकर है कि जिस स्थान पर पुलिस मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, वहीं एक युवक लंबे समय तक घायल अवस्था में पड़ा रहा. लोगों का कहना है कि यदि पुलिसकर्मी बूथ के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप क्यों नहीं किया. घायल युवक को प्राथमिक उपचार या अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत कदम क्यों नहीं उठाए गए.

जांच के आदेश, जिम्मेदारी तय करने की मांग

मामले ने तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के अनुसार पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है. वायरल वीडियो, पुलिस की प्रतिक्रिया, मौके पर पहुंचने के समय और सभी परिस्थितियों की बारीकी से जांच की जा रही है. वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यदि जांच में लापरवाही साबित होती है तो दोषियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए.