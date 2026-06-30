गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में बदलेगा मौसम, अगले एक सप्ताह तक बारिश और तेज हवाओं के आसार; IMD ने बताया बारिश और तापमान का पूरा अपडेट

Ghaziabad Weather Update: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मानसून अब सक्रिय हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़ और आसपास के जिलों में अगले सात दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, ‘1 जुलाई से 6 जुलाई’ तक पश्चिमी यूपी में रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी, जिससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.30 जून को गाजियाबाद का अधिकतम तापमान करीब ’40 डिग्री सेल्सियस’ रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान ’29 डिग्री सेल्सियस’ के आसपास रह सकता है. हालांकि, बीच-बीच में होने वाली बारिश से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा.

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 जुलाई को अधिकतम तापमान घटकर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसके बाद 2 जुलाई को यह करीब 37 डिग्री और 3 से 6 जुलाई के बीच 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है. बारिश के कारण उमस में भी कमी आने की संभावना है.

गरज-चमक और बिजली गिरने की भी चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया है कि कई इलाकों में गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है. वहीं 3 से 6 जुलाई के दौरान कुछ स्थानों पर तेज गर्जना, बिजली चमकने और कम समय में अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है.इसके अलावा, 30 जून को कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

लोगों को दी गई सावधानी बरतने की सलाह