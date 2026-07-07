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पश्चिमी यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, तेज हवाएं और बारिश से बदला मौसम,IMD से जानें अगले कुछ दिनों का हाल

Ghaziabad Weather Today: पश्चिमी यूपी में  मंगलवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया. काले बादल छाने के बाद तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. IMD ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के हास के बारे में बताया हैं,आइए जानते हैं विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 7, 2026 4:49:44 PM IST

पश्चिमी यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, तेज हवाएं और बारिश से बदला मौसम,IMD से जानें अगले कुछ दिनों का हाल


Noida Rain Alert: गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में मंगलवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया. काले बादल छाने के बाद तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.
 
मंगलवार दोपहर गाजियाबाद, नोएडा और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम ने करवट ली. देखते ही देखते आसमान काले बादलों से ढक गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई जगह अच्छी बारिश होने से लोगों को कई दिनों से परेशान कर रही उमस और गर्मी से राहत मिली.

अगले कुछ दिन जारी रह सकता है बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून अब सक्रिय हो रहा है. 7 से 10 जुलाई के बीच कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं.मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 जुलाई को अच्छी बारिश हो सकती है. इसके बाद 9 और 10 जुलाई को भी बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

सप्ताह के आखिर में कैसा रहेगा मौसम?

11 जुलाई तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. वहीं 12 और 13 जुलाई को बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो सकती हैं. हालांकि आसमान में बादल बने रहने की संभावना है और मौसम पहले की तुलना में सुहावना रहेगा.

मौसम विभाग ने क्या सलाह दी है?

बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतें और घर से निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देख लें. गरज-चमक के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहना ही बेहतर होगा.

Tags: Ghaziabad WeatherIMD ForecastNoida RainWestern UP Weather
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