Home > उत्तर प्रदेश > जिम ट्रेनर प्रेमी संग मिलकर अकाउंटेंट पति पर हमले की रची साजिश! घर में घुसकर युवक को चाकुओं से गोदा; दहल उठा इलाका

जिम ट्रेनर प्रेमी संग मिलकर अकाउंटेंट पति पर हमले की रची साजिश! घर में घुसकर युवक को चाकुओं से गोदा; दहल उठा इलाका

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के वसुंधरा में डाक विभाग के एक सीनियर अकाउंटेंट पर घर में सोते समय चाकू से हमला किया गया. पीड़ित युवक की पत्नी के जिम ट्रेनर दोस्त ने की ये वारदात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 27, 2026 9:39:02 PM IST

गाजियाबाद के वसुंधरा में डाक विभाग के एक सीनियर अकाउंटेंट पर घर में सोते समय चाकू से हमला किया गया
गाजियाबाद के वसुंधरा में डाक विभाग के एक सीनियर अकाउंटेंट पर घर में सोते समय चाकू से हमला किया गया


गाजियाबाद के वसुंधरा से एक खौफनाक मामला सामने आया है. बीते सोमवार यानी 26 अक्टूबर को घर में सो रहे डाक विभाग के सीनियर अकाउंटेंट पर चाकू से 10-12 बार हमला किया गया. इस हमले में पीड़ित की पत्नी के प्रेमी जिम ट्रेनर का हाथ है. जानिए पूरा मामला. 

क्या है पूरा वाकया?

पीड़ित युवक की पहचान शशांक कंथेरिया के रूप में हुई है, जो मूलरूप से झांसी का रहने वाला है. पीड़ित युवक वसुंधरा सेक्टर-1 के जागृति अपार्टमेंट में पत्नी प्रिया शर्मा और तीन साल की बेटी के साथ रहते हैं. जानकारी के मुताबिक पति-पत्नी दोनों दिल्ली के डाक विभाग में सीनियर अकाउंटेंट हैं. कहा जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे प्रिया जिम के लिए घर से निकलीं. कुछ मिनटों बाद जिम ट्रेनर प्रताप सिंह उपाध्याय घर में घुस आया और सो रहे शशांक पर दो चाकुओं से हमला कर दिया. इसके बाद पूरे घर में हंगामा मच गया है और पिता को इस हालत में देखकर बेटी जोर-जोर से चिल्लाने लगी, जिसके बाद आसपास केलोग इकट्ठा हो गए. 

आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ा

हमले के बाद भाग रहे आरोपी को सोसाइटी के गार्डों और लोगों ने पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने घायल शशांक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पत्नी का जिम ट्रेनर से है प्रेम प्रसंग

पुलिस को पूछताछ में पता चला कि जिम ट्रेनर और प्रिया की गहरी दोस्ती की बात सामने आई है. एसीपी सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, पीड़ित युवक की पत्नी ने जिम ट्रेनर के साथ प्रेम संबंध होने की बात स्वीकारी है. हालांकि, उसने कहा कि पति पर हमले में उसका हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस को शक है कि महिला का भी इसमें हाथ है. पुलिस जिम ट्रेनर और महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. 

महिला की ये दूसरी शादी है

पीड़ित युवक की पत्नी की पहली शादी 2018 में दिल्ली में हुई थी, लेकिन पति के बेरोजगार होने के कारण दोनों के बीच विवाद रहता था. 2019 में डाक विभाग में नौकरी मिलने के बाद उसने पहले पति को तलाक दे दिया और 2021 में शशांक से दूसरी शादी कर ली.

यह खबर भी पढ़ें: नए अंदाज में प्रोपोज करने चले थे ‘प्रोफेसर साहब’, हां तो नहीं…चप्पल उतारकर छाता ने कर डाली पिटाई

Tags: Accountant Husband AttackGhaziabad Crime Newsghaziabad newsGym TrainerVasundhara Case
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