कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का लालच देकर मासूम को ले गए दरिंदे, फिर कई लोगों ने की दरिंदगी, बेसमेंट में मिली इस हालत में…

Ghaziabad girl murder case: शुक्रवार की शाम करीब साढ़े सात बजे तक सब कुछ सामान्य था. राजनगर एक्सटेंशन स्थित निर्माणाधीन मॉल में मजदूरी कर रहे माता-पिता अपने काम में व्यस्त थे और उनकी सात साल की बेटी रोज की तरह आसपास खेल रही थी. लेकिन कुछ ही देर बाद बच्ची अचानक नजरों से ओझल हो गई. शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह अन्य बच्चों के साथ खेल रही होगी, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी चिंता बढ़ने लगी. आसपास मौजूद मजदूरों ने भी बच्ची की तलाश शुरू कर दी, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला.

अभी तो यहीं खेल रही थी…तलाश में बीत गई पूरी शाम

बच्ची के माता-पिता उसी निर्माणाधीन मॉल में मजदूरी करते हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्ची रोज की तरह परिसर के आसपास खेल रही थी. जब वह काफी देर तक दिखाई नहीं दी तो परिवार और मजदूरों ने पूरे परिसर में उसकी तलाश शुरू कर दी. हर कोने में खोजबीन की गई, आवाज लगाई गई, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली.

हर गुजरते मिनट के साथ परिवार की बेचैनी बढ़ती चली गई.

पुलिस को दी गई सूचना, फिर बेसमेंट से आई दर्दनाक खबर जब परिवार को बच्ची का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. इसी बीच रात करीब एक बजे डायल-112 पर सूचना मिली कि निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट-2 में एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही नंदग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया. पूरे बेसमेंट को सील कर दिया गया और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) तथा डॉग स्क्वॉड की टीमों को जांच के लिए लगाया गया.

बेसमेंट में मृत अवस्था में मिली.

परिजनों का आरोप- चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर ले गए अंदर बच्ची के परिजनों ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बच्ची को कुरकुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर निर्माणाधीन मॉल के अंदर ले जाया गया. परिवार का आरोप है कि इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर शव बेसमेंट में फेंक दिया गया. परिजनों का दावा है कि जब उन्होंने बच्ची का शव देखा तो वह खून से लथपथ था और उसके सिर पर चोट के निशान भी मौजूद थे. परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग

घटना के बाद पुलिस ने निर्माणाधीन मॉल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो संदिग्धों की पहचान की गई. इसके बाद कार्रवाई करते हुए एक वयस्क आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक किशोर को पकड़ा गया. दोनों के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और मामले की हर कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. तकनीकी साक्ष्यों, डिजिटल डेटा और घटनास्थल से जुटाए गए फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि घटना को किस तरह अंजाम दिया गया और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है.

एसीपी बोलीं- सभी एंगल से जांच जारी

नंदग्राम की कार्यवाहक एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम ने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. परिवार की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. एसीपी के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है. फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.

निर्माणाधीन मॉल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल

यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. जिस परिसर में सैकड़ों मजदूर काम करते हैं और उनके परिवार आसपास रहते हैं, वहां बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या निर्माणाधीन मॉल में प्रवेश और निकास पर कोई निगरानी व्यवस्था थी? क्या बेसमेंट जैसे सुनसान हिस्सों तक कोई भी आसानी से पहुंच सकता था? अगर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, तो फिर एक सात साल की बच्ची वहां तक कैसे पहुंची? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बनेगी जांच की सबसे अहम कड़ी

फिलहाल पूरे मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई और मौत का वास्तविक कारण क्या था. साथ ही फॉरेंसिक जांच के निष्कर्ष भी मामले की सच्चाई सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.