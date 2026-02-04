Home > उत्तर प्रदेश > Ghaziabad Triple Suicide: आखिर 3 बहनों ने क्यों लगाई 9वें फ्लोर से मौत की छलांग? गाजियाबाद से आया सनसनी भरा मामला; खड़े होंगे रौंगटे

Ghaziabad Triple Suicide | Ghaziabad News in Hindi: यहां एक ही परिवार की तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर अपने माता-पिता के ऑनलाइन गेमिंग पर आपत्ति जताने के बाद 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है.

By: Heena Khan | Last Updated: February 4, 2026 10:53:29 AM IST

Ghaziabad Suicide | Ghaziabad Triple Suicide | Ghaziabad News in Hindi: गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े होने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, यहां एक ही परिवार की तीन नाबालिग बहनों ने कथित तौर पर अपने माता-पिता के ऑनलाइन गेमिंग पर आपत्ति जताने के बाद 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है. तीनों बेटियों की मौत से परिवार में मातम का माहौल है. जैसे ही इस खबर की सूचना मिली वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को कब्जे में लिया, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई है. 

ऑनलाइन गेम ने ले ली जान

जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में तीनों बहनें ऑनलाइन गेम्स की आदी हो गई थीं, जिसके चलते COVID-19 महामारी के बाद से उनकी स्कूलिंग पर भी बुरा असर पड़ रहा था. चेतन कुमार, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में काम करते हैं और तीन साल से भारत सिटी सोसाइटी में किराए पर रह रहे हैं, उनकी तीन बेटियां थीं जिनकी उम्र 16, 14 और 12 साल थी.

जानें पूरा मामला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेतन कुमार की तीनों बेटियों ने एक साथ खुद की जान ले ली. दरअसल, यह खौफनाक घटना मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे हुई. चेतन कुमार और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रहे थे. तीनों बहनों ने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी. पुलिस का कहना है कि, तीनों बहनें पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन गेम्स खेल रही थीं. महामारी के बाद से उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था. ACP शालीमार गार्डन, अतुल कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है कि चेतन कुमार ऑनलाइन ट्रेडिंग में काम करते हैं और तीन साल से भारत सिटी सोसाइटी में किराए पर रह रहे हैं; वो मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं. तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और जांच चल रही है.

