Ghaziabad Murder: ‘बकरा कैसे हलाल होता है, आओ दिखाते हैं’ कहकर बुलाया, फिर युवक पर चाकू से किया हमला, इलाज के दौरान मौत

Ghaziabad Murder News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा चाकू हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. घायल युवक सूर्य प्रताप को बीती रात गंभीर हालत में नोएडा सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों के मुताबिक मुख्य आरोपी अरशद और उसके कुछ अन्य साथियों ने कथित तौर पर ‘बकरा कैसे हलाल होता है, आओ तुम्हें दिखाते हैं’ कहकर सूर्य प्रताप को अपने साथ ले गए. आरोप है कि इसके बाद युवक पर चाकुओं से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामले में मृतक के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश

घटना के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है.

कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ

पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी- पुलिस

पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी,फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. फिलहाल इलाके में शांति है.