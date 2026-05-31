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Surya Murder Case: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर, बकरीद के दिन चाकू घोंपकर की थी हत्या

Ghaziabad Surya Murder Case: गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि उसका साथी भाग निकलने में कामयाब रहा.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 31, 2026 8:04:26 AM IST

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का किया एनकाउंटर
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का किया एनकाउंटर


Ghaziabad Surya Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद के दिन एक जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया गया था. जहां सूर्या चौहान की असद ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी. अब इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया है. जबकि उसका एक आरोपी भागने में कामयाब रहा. इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन असद फरार चल रहा था. सूर्या की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था. परिवार के सदस्यों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और उसके एनकाउंटर की मांग की थी.

इस पूरे मामले पर डीसीपी धवन जायसवाल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्या चौहान की हत्या असद ने चाकू मारकर की थी. इस घटना के संबंध में खोड़ा पुलिस स्टेशन में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और तीन आरोपियों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था. मुख्य आरोपी असद फरार चल रहा था; जिसके चलते पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर ₹50,000 का इनाम घोषित किया था.

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पुलिस ने और क्या-क्या बताया?

पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि असद खोड़ा थाना क्षेत्र में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा था और इलाके से भागने से पहले उनसे पैसे लेने की योजना बना रहा था. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने पूरे इलाके की गहन तलाशी ली और जगह-जगह नाकेबंदी कर दी. इस अभियान के दौरान असद और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए.



पुलिस ने किया एनकाउंटर

पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और चेतावनी भी दी. लेकिन रुकने के बजाय दोनों ने पुलिस पर गोली चला दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे असद को गोली लग गई. असद को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. गोलीबारी की इस घटना में एक पुलिस कांस्टेबल को भी चोटें आई हैं. असद की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है और जिस पिस्तौल से उसने गोली चलाई थी, उसे भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस फिलहाल इस पूरी घटना की गहन जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है.

सूर्या की हत्या कैसे हुई?

खोड़ा की नवनीत विहार कॉलोनी के रहने वाले सूर्या चौहान की बकरीद के दिन यानी 28 मई, 2026 को असद और उसके साथियों ने चाकूओं से हमला कर घायल कर दिया था. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई. सूर्या के दोस्त आयुष ने बताया कि असद ने सूर्या को बकरीद की कुर्बानी की रस्म दिखाने के बहाने बुलाया था. फिर अचानक बातचीत के दौरान ही उसने सूर्या के पेट पर चाकू घोंप दिया. इसके अलावा, परिवार का दावा है कि अपनी जान बचाने की कोशिश में सूर्या लगभग 200 मीटर तक भागा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और एक बार फिर चाकू से उस पर हमला कर दिया.

Tags: crime newsUP News
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